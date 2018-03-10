Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил в эфире Голоса Столицы, что выполняющие боевые задания силовики, которые ездят на собственных автомобилях, должны быть крайне осторожны и каждый раз проводить проверку.
Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун пояснил, что видны результаты реформирования Минобороны, полиции, Генпрокуратуры, но в СБУ, Службе внешней разведки вообще ничего не происходит: "там говорят, что это не актуально".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".