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    Виктор Ягун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Украинским военным не место в соцсетях - экс-замглавы СБУ
    16:10 09.03.2018
    951
    Экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун подчеркнул, что выступает против полного запрета пользования соцсетями, а ограничение должно быть не принудительным, а осознанным.
    Взрыв авто в Киеве
    Взрыв авто в Киеве. Такой теракт предотвратить было невозможно - Ягун
    19:58 27.06.2017
    1755Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил в эфире Голоса Столицы, что выполняющие боевые задания силовики, которые ездят на собственных автомобилях, должны быть крайне осторожны и каждый раз проводить проверку.
    Служба безопасности Украины
    СБУ не будет ни с кем делиться своей монополией на прослушку - эксперт
    13:21 04.10.2016
    289
    Экс-заместитель руководитель службы безопасности Украины Виктор Ягун прокомментировал, почему НАБУ нужно предоставить право проводить прослушивания и следственные действия под прикрытием.
    Силовик
    "Есть будущее". Эксперт о реформах в силовых и военных ведомствах
    12:01 08.08.2016
    306
    Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун пояснил, что видны результаты реформирования Минобороны, полиции, Генпрокуратуры, но в СБУ, Службе внешней разведки вообще ничего не происходит: "там говорят, что это не актуально".
    Петр Порошенко
    Порошенко уволил трех заместителей главы СБУ
    01:09 20.06.2015
    177Громкие отставки и назначения в Украине
    Указы об освобождении Юрия Артюхова, Виталия Цыганка и Виктора Ягуна от должностей были обнародованы на сайте президента вечером в пятницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Украинским военным не место в соцсетях - экс-замглавы СБУ
    16:10 09.03.2018
    951
    Экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун подчеркнул, что выступает против полного запрета пользования соцсетями, а ограничение должно быть не принудительным, а осознанным.
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