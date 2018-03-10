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    Сергей Пархоменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    СБУ. Архивное фото
    Пархоменко: оценка работы спецслужб – лучше, чем удовлетворительно
    19:26 05.01.2018
    228
    Главная проблема работы украинских спецслужб – отсутствие координации и конкуренция, чтобы показать власти и народу, кто лучше работает, подчеркнул Сергей Пархоменко.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    Весомое мнение: в Украине сейчас максимальная террористическая угроза
    13:55 13.11.2017
    343Криминальные войны в Украине
    Кроме того, нагнетать политическое противостояние продолжает Михаил Саакашвили, поэтому правоохранители могут продолжить работу в усиленном режиме до декабря. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Сергей Пархоменко.
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Стрельба в Киеве из-за денег и вопрос элементарной безопасности
    19:43 17.08.2017
    614
    Украинцам было бы спокойнее передвигаться по улицам с большими суммами средств, если бы у них было оружие и они могли бы ответить обидчику, заявил эксперт Сергей Пархоменко.
    Перестрелка в Каменском
    Эксперт: стрельба в Каменском спровоцирует проверку охранных компаний
    10:26 16.05.2017
    414Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире "ГС" прокомментировал скандальную перестрелку в Каменском и ее последствия.
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Евровидение-2017. Берегитесь проституток
    18:26 17.04.2017
    21065Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Подполковник милиции запаса Сергей Пархоменко заявил в эфире Голоса Столицы, что опыт Евро-2012 показал, что во время массовых мероприятий активизируется работа женщин легкого поведения, которые могут стать угрозой.
    Певец Серега. Архивное фото
    Рэпер Серега задержан за "минирование" самолета во Внуково – источник
    15:19 06.10.2016
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    Как сообщил источник в одной из служб аэропорта, пассажир, опаздывавший на рейс, получив от сотрудников воздушной гавани отказ в задержке вылета, заявил о бомбе на борту. При себе у мужчины были документы на имя Сергея Пархоменко.
    Убийство полицейских в Днепре
    На скорую руку. Главная проблема полицейских – их плохо учили
    08:09 28.09.2016
    400Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире Голоса Столицы заявил, что изменения в законодательстве не решат проблему подготовки правоохранителей, а также назвал виновных в трагедии в Днепре.
    Крестный ход в Киеве
    Религиозное противостояние Украине не грозит - Пархоменко
    23:50 29.07.2016
    156Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко не отрицает, что украинские политики пиарятся на вопросах церкви, однако в возможности религиозного противостояния в стране сомневается.
    Автобусы для участников Крестного хода
    Накануне Крестного хода правоохранители сработали на пятерку - эксперт
    01:47 27.07.2016
    167Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По словам эксперта Украинской федерации профессионалов безопасности Сергея Пархоменко, правоохоранители неплохо научились поддерживать порядок за последнее время и со своими задачами 27 июля справятся.
    В Киеве коммунальщики обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей
    На руках у украинцев до 20 млн единиц нелегального оружия - эксперт
    13:02 05.04.2016
    379Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В связи с ситуацией в зоне АТО, количество оружия, которое может быть нелегально на руках у населения, может превышать количество официального в 10 раз, считает эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.
    Оружие. Архивное фото
    С каждым годом украинцы сдают в полицию все больше оружия – эксперт
    11:32 05.04.2016
    73Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В марте украинцы добровольно принесли в полицию более 4,5 тысячи единиц оружия. Это значительно больше, чем обычно, и связано с событиями последних двух лет в Украине, отметил эксперт Сергей Пархоменко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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