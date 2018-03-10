Кроме того, нагнетать политическое противостояние продолжает Михаил Саакашвили, поэтому правоохранители могут продолжить работу в усиленном режиме до декабря. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Сергей Пархоменко.
Подполковник милиции запаса Сергей Пархоменко заявил в эфире Голоса Столицы, что опыт Евро-2012 показал, что во время массовых мероприятий активизируется работа женщин легкого поведения, которые могут стать угрозой.
Как сообщил источник в одной из служб аэропорта, пассажир, опаздывавший на рейс, получив от сотрудников воздушной гавани отказ в задержке вылета, заявил о бомбе на борту. При себе у мужчины были документы на имя Сергея Пархоменко.
Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире Голоса Столицы заявил, что изменения в законодательстве не решат проблему подготовки правоохранителей, а также назвал виновных в трагедии в Днепре.
Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко не отрицает, что украинские политики пиарятся на вопросах церкви, однако в возможности религиозного противостояния в стране сомневается.
По словам эксперта Украинской федерации профессионалов безопасности Сергея Пархоменко, правоохоранители неплохо научились поддерживать порядок за последнее время и со своими задачами 27 июля справятся.
В связи с ситуацией в зоне АТО, количество оружия, которое может быть нелегально на руках у населения, может превышать количество официального в 10 раз, считает эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.
В марте украинцы добровольно принесли в полицию более 4,5 тысячи единиц оружия. Это значительно больше, чем обычно, и связано с событиями последних двух лет в Украине, отметил эксперт Сергей Пархоменко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".