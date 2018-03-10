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Как сообщил источник в одной из служб аэропорта, пассажир, опаздывавший на рейс, получив от сотрудников воздушной гавани отказ в задержке вылета, заявил о бомбе на борту. При себе у мужчины были документы на имя Сергея Пархоменко.