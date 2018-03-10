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В ходе встречи властей с послами стран G7 в центре внимания был вопрос изменений в Кабмине, так как западные дипломаты играют ключевую роль при определении формата отношений с МВФ, который требует от Украины немедленного проведения реформ, заявил политолог Василий Филипчук.