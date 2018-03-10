В ходе встречи властей с послами стран G7 в центре внимания был вопрос изменений в Кабмине, так как западные дипломаты играют ключевую роль при определении формата отношений с МВФ, который требует от Украины немедленного проведения реформ, заявил политолог Василий Филипчук.
В киевском парке "Киото" чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки вместе с заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым осмотрел результаты реконструкции парка и посоветовал сделать его "более японским".
По словам посла Японии в Украине, выделенные кредитные средства как параллельный заем со Всемирным банком пойдут в бюджет Украины. Также Япония предоставит Украине грант в размере 16,6 миллиона долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".