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    Шигеки Суми

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Посол Японии в Украине Шигеки Суми и вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина
    Япония выделит федерации гимнастики $74,5 тыс на спортивное оборудование
    19:55 20.01.2017
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    Посол Японии в Украине Шигеки Суми отметил, что украинские спортсмены, несмотря на не наилучшие условия для подготовки, достигают высоких результатов и пообещал им помочь.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Порошенко объявил 2017 г годом Японии в Украине
    17:41 11.01.2017
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    В ходе встречи с послом Японии в Украине Шигеки Суми Порошенко отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине для проведения структурных реформ в стране.
    Послы G7 на коллегии МВД и Минюста
    Послы стран G7 упрекнули Украину в низком уровне борьбы с коррупцией
    18:20 10.02.2016
    1777Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Как заявил посол Японии в Украине Шигеки Суми, страны "Большой семерки" продолжат оказывать необходимую помощь украинскому правительству в проведении реформ.
    Администрация президента Украины
    Это унизительно, но без давления Запада вообще не будет реформ – политолог
    12:19 05.02.2016
    922Перезагрузка правительства по-украински
    В ходе встречи властей с послами стран G7 в центре внимания был вопрос изменений в Кабмине, так как западные дипломаты играют ключевую роль при определении формата отношений с МВФ, который требует от Украины немедленного проведения реформ, заявил политолог Василий Филипчук.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк и посол Японии в пятницу подпишут соглашение о предоставлении Украине займа
    09:38 04.12.2015
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    В церемонии также примут участие министр финансов Наталья Яресько и вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Кеничи Тамиоши. Она начнется в 11:00 в Доме правительства.
    Политики в киевском парке Киото
    Посол Японии спасает парк "Киото" 
    13:09 17.09.2015
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    В киевском парке "Киото" чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки вместе с заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым осмотрел результаты реконструкции парка и посоветовал сделать его "более японским".
    Доллары США
    Япония выделила Украине $1,8 млрд на проведение реформ - посол
    13:04 05.02.2015
    417МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Посол Японии в Украине Шигеки сообщил, что часть средств уже Украине, а "некоторые деньги еще будут предоставлены".
    Флаг Японии
    Япония и Украина подпишут 5 февраля инвестиционное соглашение
    06:27 03.02.2015
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    В церемонии подписания документа примут участие посол Японии в Украине Сигэки Суми и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
    Японский флаг
    Япония выделит Украине $300 млн - посол
    17:30 20.01.2015
    100Отношение мира к ситуации в Украине
    По словам посла Японии в Украине, выделенные кредитные средства как параллельный заем со Всемирным банком пойдут в бюджет Украины. Также Япония предоставит Украине грант в размере 16,6 миллиона долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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