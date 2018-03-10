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    Роберт Де Ниро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    69-й Каннский фестиваль. День пятый
    Роберт Де Ниро отмечает день рождения. Яркие моменты из жизни актера 
    11:40 17.08.2017
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    В четверг, 17 августа, легендарный американский актер Роберт Де Ниро отмечает 74-й день рождения. Де Ниро родился в семье творческой богемы, вырос в итальянском квартале на Манхэттене в США. С детства обожал кино.
    Роберт де Ниро
    Легендарному американскому актеру исполнилось 74 года
    09:46 17.08.2017
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    В 1974 году Де Ниро снялся в знаменитом "Крестном отце" - это был его триумф. За роль дона Вито Роберт Де Ниро получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
    Роберт де Ниро
    "Тупая комедия": Роберт Де Ниро описал ситуацию в США
    08:38 31.05.2017
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    По мнению актера, если оценивать ситуацию с точки зрения кино, то ранее страна напоминала вдохновляющие, поднимающие настроение драмы. Но теперь она превратилась в трагическую тупую комедию.
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016 
    23:43 07.11.2016
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    На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
    Роберт де Ниро
    Роберт де Ниро назвал Трампа свиньей и позором для США
    19:15 09.10.2016
    437Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Голливудский актер и режиссер Роберт де Ниро заявил, что его волнует направление, в котором движется США, и с таким человеком, как Дональд Трамп, страна пойдет в неверном направлении.
    Роберт Де Ниро не отрицает возможности получения российского гражданства
    Роберт Де Ниро о гражданстве РФ: всякое бывает 
    16:58 10.11.2015
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    Приехавший на торжественное открытие ресторана в Москве американский актер Роберт Де Ниро ответил журналистам на вопрос о получении гражданства России по примеру Жерара Депардье и боксера Роя Джонса.
    Роберт де Ниро
    Роберт Де Ниро допустил получение гражданства РФ
    09:59 10.11.2015
    311
    "Возможно, я бы хотел получить российское гражданство. Как вы понимаете, это сложная ситуация, так что посмотрим, пока нельзя предугадать", — рассказал Де Ниро.
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро открыл в Москве новый ресторан
    21:31 09.11.2015
    415
    У знаменитого актера и японского шеф-повара Нобу Матсухиса это уже второе заведение в столице России. Шеф-поваром московского ресторана станет француз Дэмиен Дювио.
    Роберт Де Ниро и Энн Хэттуэй в новом фильме Стажер
    Роберт Де Ниро и Энн Хэттуэй на презентации нового фильма 
    17:57 23.09.2015
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    На экраны выходит картина "Стажер", в которой снялись обе звезды Голливуда. Де Ниро сыграл роль пожилого пенсионера, который решает устроится к молодой и амбициозной бизнес-вумен.
    Роберт де Ниро
    Роберт Де Ниро стал спецпредставителем по экономике Антигуа и Барбуды
    23:59 29.11.2014
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    Де Ниро и канадский бизнесмен Джеймс Пакер будут участвовать в проекте реконструкции пятизвездочной гостиницы, закрытой несколько лет назад.
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро отмечает 70-летний юбилей
    13:10 17.08.2013
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    В 17 лет Роберт Де Ниро решил уйти из школы, чтобы изучать актерское мастерство. Он посещал курсы театрального педагога Стеллы Адлер, а также актерскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке, начал ходить на прослушивания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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