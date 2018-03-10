В четверг, 17 августа, легендарный американский актер Роберт Де Ниро отмечает 74-й день рождения. Де Ниро родился в семье творческой богемы, вырос в итальянском квартале на Манхэттене в США. С детства обожал кино.
На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
В 17 лет Роберт Де Ниро решил уйти из школы, чтобы изучать актерское мастерство. Он посещал курсы театрального педагога Стеллы Адлер, а также актерскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке, начал ходить на прослушивания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".