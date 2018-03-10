17

В 17 лет Роберт Де Ниро решил уйти из школы, чтобы изучать актерское мастерство. Он посещал курсы театрального педагога Стеллы Адлер, а также актерскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке, начал ходить на прослушивания.