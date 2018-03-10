На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
Гибсон написал сценарии к своим фильмам "Страсти Христовы" и "Апокалипсис". Он также был сценаристом боевика "Веселые каникулы" (How I Spent My Summer Vacation, 2011), одновременно выступив как продюсер и исполнитель главной роли.
Американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон (Mel Gibson), полное имя Мел Колумкайл Джерард Гибсон (Mel Columcille Gerard Gibson), родился 3 января 1956 года в Пикскилле, штат Нью-Йорк, США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".