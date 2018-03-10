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    Мел Гибсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Закрытие 69-го Каннского фестиваля
    Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
    10:04 24.01.2017
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    Как отмечается, мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. Мальчик появился на свет 20 января.
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016 
    23:43 07.11.2016
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    На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
    Мел Гибсон в фильме Возмездие. Архивное фото
    Экс-подруга Мела Гибсона Григорьева подала новый иск к актеру
    02:49 20.03.2016
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    Российско-американская пианистка и певица Оксана Григорьева просит судью увеличить пособие на шестилетнюю дочь Люсию с нынешних 20 тысяч до более 100 тысяч долларов в месяц.
    Актер Мел Гибсон
    Патриот и безумный Макс: Мелу Гибсону исполняется 60 лет 
    06:44 03.01.2016
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    Американский актер Мел Гибсон отмечает в воскресенье 60-летие. Известность актеру принес фантастический триллер "Безумный Макс" (Mad Max, 1979), где он сыграл роль отважного полицейского.
    Мел Гибсон в фильме Возмездие
    Биография Мела Гибсона. Справка
    03:26 03.01.2016
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    Гибсон написал сценарии к своим фильмам "Страсти Христовы" и "Апокалипсис". Он также был сценаристом боевика "Веселые каникулы" (How I Spent My Summer Vacation, 2011), одновременно выступив как продюсер и исполнитель главной роли.
    Актер Мел Гибсон. Архивное фото
    Мел Гибсон отмечает 60-летие
    00:46 03.01.2016
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    Американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон (Mel Gibson), полное имя Мел Колумкайл Джерард Гибсон (Mel Columcille Gerard Gibson), родился 3 января 1956 года в Пикскилле, штат Нью-Йорк, США.
    Актер Мел Гибсон. Архивное фото
    Мел Гибсон за вклад в киноискусство получил "Золотой глобус" - СМИ
    11:39 05.07.2014
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    Американский актер и режиссер Мел Гибсон на 49-ом кинофестивале в Карловых Варах получил "Золотой глобус" за "исключительный вклад в киноискусство", сообщает портал Variety.com.
    Актер Мел Гибсон. Архивное фото
    Валенса и Гибсон станут главными гостями Карловарского кинофестиваля
    09:51 26.06.2014
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    Кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 4 по 12 июля, а его главными гостями станут экс-президент Польши Лех Валенса и известный американский актер, режиссер и продюсер Мел Гибсон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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