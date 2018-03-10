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    Несходовский Илья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Илья Несходовский
    Есть причины: почему в Украине не растут зарплаты
    15:54 05.02.2018
    848Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Повышение зарплат - единственный путь остановить трудовую иммиграцию, подчеркнул директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский.
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    Как будет работать пенсионная реформа. Комментарий эксперта
    10:59 10.10.2017
    4448Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Новые правила начисления пенсионных выплат очень справедливы, поскольку независимо от ранга и должностей пенсии будут выплачиваться одинаковые, считает эксперт Илья Несходовский.
    Илья Несходовский
    Экономист: главный вопрос бизнеса - вопрос выживания
    08:48 13.09.2017
    264Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Большинство западных компаний отказываются заходить в Украину из-за того, что не хотят работать с нарушением национального законодательства, говорит кандидат экономических наук Илья Несходовский.
    Илья Несходовский
    2018 год пережить можно, только если ничего не подорожает — экономист
    19:38 12.09.2017
    763Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Курс гривны будет уменьшаться, поскольку следующие два года Украина будет вынуждена отдавать долги за ранее полученные кредиты, считает эксперт Илья Несходовский.
    Деньги
    Минсоцполитики выдает желаемое за действительное - эксперт
    08:47 19.06.2017
    630Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт "Реанимационного пакета реформ" Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что рост уровня зарплат положительно повлиял на экономику, но увеличение коммуналки негативно повлияет на эту тенденцию.
    Илья Несходовский
    Экономика на грани: пришло время вернуть 240 млрд грн долгов - эксперт
    10:57 14.03.2017
    7246Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский заявил, что сотрудничество с МВФ важно прежде всего с точки зрения возможности получить отсрочку в выплате долга Украины.
    Илья Несходовский
    Реструктуризация внешних долгов Украины приведет к дефолту - эксперт
    20:12 13.03.2017
    1087Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что без транша МВФ Украина не справится с внешним долгом.
    Работа медиков в Украине. Архивное фото
    Эксперт: для отмены НДС медицина и образование должны быть платными
    03:29 20.11.2016
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    Эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский в эфире "ГС" отметил, что поскольку НДС – один из источников наполнения госбюджета, то для его отмены нужно разработать механизм компенсации.
    Обмен валют
    Серьезных колебаний курса гривны до конца года не будет - Несходовский
    12:48 16.09.2016
    587Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что транш от МВФ стабилизирует ситуацию на валютном рынке Украины, и до конца года значительных колебаний курса не будет.
    Государственная фискальная служба
    Реформа ГФС и профанация населения
    09:12 11.07.2016
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    Эксперт инициативы "РПР" Илья Несходовский в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему буксует реформа "налоговой", а также рассказал, что брать реформу полиции в качестве шаблона для ГФС не имеет смысла.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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