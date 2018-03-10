Эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский в эфире "ГС" отметил, что поскольку НДС – один из источников наполнения госбюджета, то для его отмены нужно разработать механизм компенсации.
Эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что транш от МВФ стабилизирует ситуацию на валютном рынке Украины, и до конца года значительных колебаний курса не будет.
Эксперт инициативы "РПР" Илья Несходовский в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему буксует реформа "налоговой", а также рассказал, что брать реформу полиции в качестве шаблона для ГФС не имеет смысла.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".