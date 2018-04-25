Полупрощай, СНГ! Украина обойдется двусторонними договорами

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, глава государства призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ. Оставить нужно только те, которые необходимы Украине с прагматичной точки зрения.

Инициативу президента Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому взагалі виникло питання аудиту міжнародних угод, які діють в рамках СНД і між учасниками СНД? Питання — у відносинах з Росією?

— У мене питання трошки іншого плану: чому це не було зроблено раніше? Я хочу нагадати, що Росія розірвала фактично виконання договору про вільну торгівлю ще 1 січня 2016 року. В грудні 2015 року у них було прийняте відповідне законодавство. Іншими словами, вони фактично денонсували.

Ця угода стосується лише України?

— Так. Це стосується наших взаємовідносин. До речі, якщо подивитися взагалі історію створення СНД, то ми побачимо, що першим пунктом Алматинської угоди, договору, який був підписаний, зазначалося про територіальну цілісність всіх країн, які мають входити до СНД. Але, разом з тим, ситуація в Криму та на сході України призвела до того, що були порушені базові принципи, на основі яких формувалися ті взаємовідносини, тому залишати такі договори нема вже ніякого сенсу.

Невиконання угоди в цілому чи якогось пункту, воно веде, до її розірвання?

— Ні, наскільки мені пам'ятається, такого в цій угоді нема. Тобто вважалося, що всі сторони будуть їх виконувати апріорі, тобто вони всі погодилися.

Всі сторони — це 15 колишніх республік?

— Ні, не 15-ть, по-перше, ми чудово розуміємо, що Латвія, Литва та Естонія взагалі не приєдналися. Далі, Україна так і не ввійшла в СНД, вона є лише країною-засновником і учасником, в зв'язку з тим, що не провела відповідні процедури, тобто фактично — лише тільки десять країн. Потім, далі треба дивитися, чому виникло СНД, коли розпався СРСР, ну, виник певний правовий вакуум, коли необхідно співпрацювати, економічні, політичні, соціальні зв'язки у нас доволі таки потужні були на той момент і розірвати їх на той момент було неможливо. Як наслідок, для відповіді на ці питання і було сформовано СНД. І далі це вже фактично більше потім Росія використовувала це як спосіб відродити СРСР. В рамках СНД у них не виходило, тобто були певні обмеження, які на основі того, що з самого початку були закладені, то створювалися дуже часто інші відповідні союзи та об'єднання. Зокрема, треба згадати Євразійський союз. Тому це політичне об'єднання, яке приваблювало членів на першому етапі лише для того, щоб якимось чином відповідно оформити ті наявні стосунки після розпаду СРСР, а потім це було прагматичне ставлення кожної країни до того, чи треба брати участь, чи ні.

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Ініціатором більшості угод в рамках СНД є Росія?

— Так, і зазвичай вона фактично була домінантом, тобто повністю всі рішення приймалися тільки за погодженням з Росією, або ініційовані Росією.

Але якщо не подобалося, могли інші країни СНД приєднуватися або не приєднуватися до якоїсь угоди конкретної, чи то частини якоїсь з угод?

— В цілому, чому було Євразійське співтовариство це зроблено? Тому що там кожен член має голос. І таким чином голосування відбувалося більш-менш демократично, що звичайно, можливо, не влаштовувало Росію. Новий союз фактично закріпив інший спосіб голосування, а саме за рівнем, розміром економіки, що призвело до того, що позиції таких країн як Білорусія і Туркменістан, який входив, вона повністю ігнорувалося. І як наслідок того, рішення, які приймалися, вони приймалися виключно лише з боку Росії. Україна знаходилася в зовсім іншому становищі, це і торговельні війни, які почалися задовго до Майдану. Це була і так звана сирна війна, коли у нас обмежували ввезення сиру, надумавши подивитися, скільки було заборон ввезення різноманітної продукції. І свого часу було, коли Порошенко в 2013 році активно підтримував угоду з ЄС, відповідно, проти нього була війна шоколадна, теж обмеження ввезення шоколаду на територію РФ. Тобто це комплексно. В грудні 2015 року було розірвано фактично преференції, які надавалися в рамках СНД, і дуже дивно зараз чути від Росії, що ви стріляєте собі в ногу. Ви вже розірвали, там нема для нас ніякої користі з точки зору економіки. Розрив цих взаємовідносин для нас ніяк не вплине, тобто ми не користуємося преференціями. А щодо інших країн, то ми можемо підписати двосторонні угоди. Вже напряму.

Между тем, политолог Андрей Золотарев в эфире «ГС» заявил, что ошибочно рассматривать экономические отношения с СНГ как второсортные, поскольку в 2017 году торговля Украины с ЕС показала более низкие темпы, чем со странами Содружества. По словам эксперта, в лице СНГ Украина потеряет ключевой рынок экспорта.