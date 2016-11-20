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    Общество

    Эксперт: для отмены НДС медицина и образование должны быть платными

    (обновлено: )29811
    Эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский в эфире "ГС" отметил, что поскольку НДС – один из источников наполнения госбюджета, то для его отмены нужно разработать механизм компенсации.
    Работа медиков в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Для роста экономики нужно отменить налог на добавленную стоимость. Так считают депутаты, причем большинство из них — из "Блока Петра Порошенко". Они предложили отменить НДС и зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте. По их мнению, НДС следует отменить с начала следующего года, и это даст возможность экономике Украины развиваться. Депутаты говорят, что именно НДС — основной источник большой украинской коррупции.

    Деньги
    torange.ru
    Администрирование НДС: что пошло не так?

    Как можно компенсировать потери госбюджета от возможной отмены НДС, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил кандидат экономических наук, эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский.

    "Нужны будут изменения в Конституцию для того, чтобы государство, фактически, отказалось от выполнения тех функций, которые на сегодняшний день прописаны в Конституции, например, платные дороги, платные школы, здравоохранение должно быть полностью платным. Если мы все это переведем в платный режим, в таком случае, действительно, налог на добавленную стоимость можно отменить, отменив все того, что сейчас бесплатно у нас есть", — заявил эксперт.

    Как ранее заявил Несходовский, в случае отмены НДС цены на товары снизятся значительно меньше, чем на 20%, из-за различных злоупотреблений с налогом.

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