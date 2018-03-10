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    договоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Песков: договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной еще действует
    13:17 27.09.2017
    258
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с юридической точки зрения, Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной остается в силе, он не был денонсирован.
    Нацбанк Украины
    НБУ со своими нововведениями опаздывает лет на десять
    13:14 14.09.2017
    296
    Абсолютная финансовая грамотность не избавит пользователей банков от услуг юриста, чтобы доказать свою правоту в том или ином деле, считает адвокат Егор Штокалов.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Минобороны: Украина выполняет Договор об обычных вооруженных силах в Европе
    04:30 23.02.2017
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    По информации Минобороны, были проинспектированы десятая горно-штурмовая бригада и 12-я отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под ДОВСЕ.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп изменит договор о торговле с Мексикой и Канадой
    03:59 23.01.2017
    411Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты начнут новые переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA, иммиграции и безопасности на границе.
    Киев не намерен продлевать контракт с Киевэнерго - Кличко. Видео
    КГГА не намерена продлевать контракт с "Киевэнерго" - Кличко 
    14:30 11.11.2016
    546Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Киев не будет продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами города, который заканчивается в следующем году, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
    Марина Порошенко Архивное фото
    Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивного образования
    16:37 06.11.2016
    639
    Согласно информации жены президента Украины Марины Порошенко, статистика свидетельствует, что на 7 миллионов ​​украинских детей 700 тысяч детей имеют нарушения психофизического развития.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Украина не согласовала с ЕБРР передачу "Укртрансгаза" Минэкономики - банк
    16:38 17.09.2016
    768
    Если информация о передаче "Укртрансгаза" подтвердится, это будет означать нарушение договора между ЕБРР и "Нафтогазом" о предоставлении кредита украинской компании на 300 миллионов долларов на закачку газа.
    Президент США Барак Обама. Архивное фото
    Обама: если Британия выйдет из ЕС, то получит торговый договор с США нескоро
    03:10 24.04.2016
    363
    По словам президента США Барака Обамы, Великобритания не будет иметь возможность согласовать какие-либо соглашения с США быстрее, чем Евросоюз.
    C-130J. Архивное фото
    Наблюдатели из Канады, Британии и Украины совершат полет над РФ
    03:41 18.04.2016
    336
    Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
    Инструкторы НАТО обучают украинских военных. Архивное фото
    Великобритания подпишет 15-летний оборонительный договор с Украиной
    23:41 19.03.2016
    559
    По информации официального представителя Администрации президента по вопросам спецоперации Андрея Лысенко, договор предусматривает увеличение количества совместных тренировок, а также усиленный обмен разведданными и экспертизы.
    Петр Порошенко в Киеве
    Порошенко: Украина готова к приостановке РФ действия договора о ЗСТ
    20:51 16.12.2015
    850Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Ожидается ущерб для украинской экономики, но страна готова заплатить эту цену за свободу и европейский выбор, заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак: РФ будет работать с Украиной по газу в рамках договоров
    15:48 05.12.2015
    542Газ из России: "зимний пакет".
    В зимнем газовом пакете оговаривается, что "Нафтогаз" должен закупить у "Газпрома" 2 миллиарда кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов. Украина в рамках пакета закупила 2,383 миллиарда кубометров газа.
    Александр Новак
    Новак назвал "единственный способ", как прожить зиму без рисков
    15:39 12.09.2015
    393Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По словам Новака, сегодня должны использоваться все источники для закачки газа, в том числе и собственная добыча. Также нужно обеспечить максимальные объемы отбора российского газа до 115 миллионов кубометров в сутки.
    Здание Кабинета министров Украины
    Кабмин проверит возможность выполнения международных договоров в Донбассе
    19:52 16.05.2015
    222Донбасс. Замороженный конфликт
    Так, центральным органам исполнительной власти и другим госорганам поручено провести анализ договоров относительно возможности обеспечения выполнения международно-правовых обязательств Украины на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
    Флаги Белоруссии и России
    Белоруссия и РФ подпишут договор о передаче госсекретов в военной сфере
    18:26 16.05.2015
    209
    Договор между Министерством обороны Белоруссии и Министерством обороны России о передаче государственных секретов Белоруссии и государственной тайны России подписан премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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