По информации Минобороны, были проинспектированы десятая горно-штурмовая бригада и 12-я отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под ДОВСЕ.
Если информация о передаче "Укртрансгаза" подтвердится, это будет означать нарушение договора между ЕБРР и "Нафтогазом" о предоставлении кредита украинской компании на 300 миллионов долларов на закачку газа.
По информации официального представителя Администрации президента по вопросам спецоперации Андрея Лысенко, договор предусматривает увеличение количества совместных тренировок, а также усиленный обмен разведданными и экспертизы.
В зимнем газовом пакете оговаривается, что "Нафтогаз" должен закупить у "Газпрома" 2 миллиарда кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов. Украина в рамках пакета закупила 2,383 миллиарда кубометров газа.
По словам Новака, сегодня должны использоваться все источники для закачки газа, в том числе и собственная добыча. Также нужно обеспечить максимальные объемы отбора российского газа до 115 миллионов кубометров в сутки.
Так, центральным органам исполнительной власти и другим госорганам поручено провести анализ договоров относительно возможности обеспечения выполнения международно-правовых обязательств Украины на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Договор между Министерством обороны Белоруссии и Министерством обороны России о передаче государственных секретов Белоруссии и государственной тайны России подписан премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".