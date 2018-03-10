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    Наталья Шарина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Экс-глава Библиотеки украинской литературы в Москве получила срок
    13:11 05.06.2017
    869
    Бывшая глава Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина по делу об экстремизме и растрате приговорена к четырем годам условного заключения.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Суд в Москве огласит приговор экс-директору украинской библиотеки
    02:50 01.06.2017
    231
    Прокурор потребовала приговорить Наталью Шарину к пяти годам лишения свободы условно и запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, попросив также удовлетворить гражданский иск.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Прокурор озвучит наказание для экс-главы украинской библиотеки в Москве
    00:33 29.05.2017
    152
    На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Защита: экс-директору украинской библиотеки в Москве повредили позвоночник
    09:59 28.05.2017
    384
    Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина в суде. Архивное фото
    Экс-главе Библиотеки украинской литературы в Москве озвучат наказание
    04:13 25.05.2017
    179
    Согласно процедуре, на данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Названа дата прений по делу экс-главы Украинской библиотеки в Москве Шариной
    02:59 19.05.2017
    123
    Как отмечается, на заседании в Мещанском суде Москвы прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для Натальи Шариной. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Защита экс-директора Украинской библиотеки в Москве обратилась в ЕСПЧ
    17:27 06.02.2017
    35
    Адвокат Иван Павлов пояснил, что обратился в Европейский суд по правам человека, потому что считает нарушенными правам своей доверительницы.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Украинская библиотека в Москве требует от экс-директора $40 тыс
    23:02 19.01.2017
    128
    По данным следствия, Наталья Шарина совершила растрату, то есть хищение вверенного ей имущества, организовав перевод нескольких платежных поручений в 2011 году на счет адвокатской коллегии "Еким и партнеры".
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Суд Москвы продлил арест директора Библиотеки украинской литературы
    13:40 21.10.2016
    300
    По словам адвоката Ивана Павлова, Наталье Шариной продлен домашний арест до 28 апреля. По его словам, дело не готово к рассмотрению по существу, и его следует вернуть в прокуратуру. Директора подозревают в экстремизме и растрате.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Суд начнет процесс в отношении директора Библиотеки украинской литературы
    08:13 21.10.2016
    1133
    Как сообщается, предварительные слушания в отношении Шариной назначены на 10.00. Заседание, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу будет открыто для слушателей.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина в суде. Архивное фото
    Суд Москвы оставил директора Библиотеки украинской литературы под арестом
    13:16 26.08.2016
    322
    Суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемая Наталья Шарина сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим способом воспрепятстовать расследованию.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Прокуратура вернула дело директора украинской библиотеки в СК РФ
    13:47 15.08.2016
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    Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной и вернула материалы в Следственный комитет РФ, сообщил ее адвокат Иван Павлов.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    В РФ завершено расследование дела директора украинской библиотеки
    19:35 07.06.2016
    215
    Адвокат директора Библиотеки украинской литературы в Москве сообщил, что следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении Натальи Шариной.
    Здание московского городского суда
    Мосгорсуд признал законными обыски в Библиотеке украинской литературы
    05:52 19.05.2016
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    Суд отклонил жалобу адвоката директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной Евгения Смирнова, который утверждал, что в ходе обыска были допущены нарушения.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    В РФ продлили домашний арест директору Библиотеки украинской литературы
    16:19 26.04.2016
    94
    Адвокат Натальи Шариной сообщил, что срок домашнего ареста для его подзащитной продлен еще на три месяца - до 29 июля, в праве на кратковременные прогулки на свежем воздухе суд отказал.
    Библиотека украинской литературы в Москве
    Директора украинской библиотеки в Москве обвинят в растрате - адвокат
    12:03 31.03.2016
    69
    По словам адвоката Натальи Шариной, на 5 апреля их пригласили в Следственный комитет, чтобы предъявить обвинение по двум эпизодам растраты - статьи 160 УК РФ.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Директора украинской библиотеки в Москве оставили под домашним арестом
    04:27 23.03.2016
    147
    Как считает следствие, в 2011-2015 годах Наталья Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитра Корчинского. Сама она вину не признает.
    Украинская библиотека в Москве
    Адвокат обжалует продление ареста директора украинской библиотеки в Москве
    01:56 26.12.2015
    46
    Адвокат не стал делать прогнозы о ходе расследования уголовного дела после высказываний президента России, заявившего, что не знал об уголовном преследовании Шариной.
    Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
    Путин: Библиотека украинской литературы не должна быть утрачена
    16:33 25.12.2015
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    Президент РФ заявил, что никогда не слышал о деле директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной и не знал о ее задержании.
    Наталья Шарина в российском суде. Архивное фото
    Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест директора Украинской библиотеки
    03:58 03.12.2015
    173
    По версии следствия, в 2011-2015 годах директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина распространяла среди посетителей книжные издания, признанные судом экстремистскими материалами.
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