Прокурор потребовала приговорить Наталью Шарину к пяти годам лишения свободы условно и запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, попросив также удовлетворить гражданский иск.
По данным следствия, Наталья Шарина совершила растрату, то есть хищение вверенного ей имущества, организовав перевод нескольких платежных поручений в 2011 году на счет адвокатской коллегии "Еким и партнеры".
По словам адвоката Ивана Павлова, Наталье Шариной продлен домашний арест до 28 апреля. По его словам, дело не готово к рассмотрению по существу, и его следует вернуть в прокуратуру. Директора подозревают в экстремизме и растрате.
Как сообщается, предварительные слушания в отношении Шариной назначены на 10.00. Заседание, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу будет открыто для слушателей.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемая Наталья Шарина сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим способом воспрепятстовать расследованию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".