Прокурор потребовала приговорить Наталью Шарину к пяти годам лишения свободы условно и запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, попросив также удовлетворить гражданский иск.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемая Наталья Шарина сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим способом воспрепятстовать расследованию.
В Библиотеке украинской литературы в Москве накануне прошел обыск на предмет "экстремистской литературы". МИД Украины выразил протест в связи с обысками и призвал российские власти прекратить давление на работу данного учреждения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".