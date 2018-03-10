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    Библиотека украинской литературы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Суд в Москве огласит приговор экс-директору украинской библиотеки
    02:50 01.06.2017
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    Прокурор потребовала приговорить Наталью Шарину к пяти годам лишения свободы условно и запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, попросив также удовлетворить гражданский иск.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Названа дата прений по делу экс-главы Украинской библиотеки в Москве Шариной
    02:59 19.05.2017
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    Как отмечается, на заседании в Мещанском суде Москвы прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для Натальи Шариной. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина в суде. Архивное фото
    Суд Москвы оставил директора Библиотеки украинской литературы под арестом
    13:16 26.08.2016
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    Суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемая Наталья Шарина сможет скрыться, оказать давление на свидетелей или другим способом воспрепятстовать расследованию.
    Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
    Путин: Библиотека украинской литературы не должна быть утрачена
    16:33 25.12.2015
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    Президент РФ заявил, что никогда не слышал о деле директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной и не знал о ее задержании.
    Наталья Шарина в российском суде. Архивное фото
    Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест директора Украинской библиотеки
    03:58 03.12.2015
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    По версии следствия, в 2011-2015 годах директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина распространяла среди посетителей книжные издания, признанные судом экстремистскими материалами.
    Обыски в Библиотеке украинской литературы в Москве
    Библиотека украинской литературы в Москве работает в штатном режиме
    11:46 29.10.2015
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    Как сообщила сотрудница библиотеки, телефон организации не работает, поскольку в ходе обыска у учреждения был изъят сервер, непосредственно связанный с телефонными линиями.
    Обыски в Библиотеке украинской литературы в Москве
    Обыски в Библиотеке украинской литературы в Москве 
    10:22 29.10.2015
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    В Библиотеке украинской литературы в Москве накануне прошел обыск на предмет "экстремистской литературы". МИД Украины выразил протест в связи с обысками и призвал российские власти прекратить давление на работу данного учреждения.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Глава украинской библиотеки в РФ задержана за возбуждение национальной вражды
    09:19 29.10.2015
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    Официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин назвал статью уголовного кодекса РФ, по которой проводятся следственные действия в отношении Натальи Шариной.
    Наталья Шарина
    Директор Библиотеки украинской литературы задержана в Москве - СМИ
    01:04 29.10.2015
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    Как рассказала Наталья Шарина, днем в среду в здании Библиотеки был проведен обыск на предмет "экстремистской литературы". Перед этим обыск устроили у нее в квартире.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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