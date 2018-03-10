наверх
10.03.201806:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Таганский районный суд г. Москвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Украины на высотке в Москве
    Суд арестовал активистов, вывесивших флаг Украины на высотке в Москве
    10:07 25.11.2015
    168Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам пресс-секретаря Таганского суда Москвы, задержанные признаны виновными в незаконном неповиновении представителю власти. Инцидент с флагом произошел в понедельник.
    Петр Павленский в суде. Видео
    Художник Павленский в суде по делу о поджоге двери в здании ФСБ 
    02:49 11.11.2015
    372
    Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
    Петр Павленский поджег ФСБ
    Суд рассмотрит дело художника Павленского о поджоге двери здания ФСБ РФ
    04:59 10.11.2015
    59
    Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
    Украинская библиотека в Москве
    Суд заключил под домашний арест директора Библиотеки украинской литературы
    22:11 30.10.2015
    663
    Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Шариной в виде домашнего ареста. Шарина будет содержаться под домашним арестом по 27 декабря.
    Руфер красит звезды на сталинской высотке в Москве
    В Москве вынесен приговор руферам, раскрасившим звезду в цвета флага Украины
    16:10 10.09.2015
    909
    Суд оправдал четырех фигурантов по делу, еще один приговорен к 2 годам и 3 месяцам заключения. Осужденный руфер Владимир Подрезов помогал раскрашивать звезду на "сталинской" высотке в Москве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги