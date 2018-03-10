наверх
10.03.2018
06:18
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Таганский районный суд г. Москвы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Суд арестовал активистов, вывесивших флаг Украины на высотке в Москве
10:07 25.11.2015
168
Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
По словам пресс-секретаря Таганского суда Москвы, задержанные признаны виновными в незаконном неповиновении представителю власти. Инцидент с флагом произошел в понедельник.
Художник Павленский в суде по делу о поджоге двери в здании ФСБ
02:49 11.11.2015
372
Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
Суд рассмотрит дело художника Павленского о поджоге двери здания ФСБ РФ
04:59 10.11.2015
59
Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
Суд заключил под домашний арест директора Библиотеки украинской литературы
22:11 30.10.2015
663
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Шариной в виде домашнего ареста. Шарина будет содержаться под домашним арестом по 27 декабря.
В Москве вынесен приговор руферам, раскрасившим звезду в цвета флага Украины
16:10 10.09.2015
909
Суд оправдал четырех фигурантов по делу, еще один приговорен к 2 годам и 3 месяцам заключения. Осужденный руфер Владимир Подрезов помогал раскрашивать звезду на "сталинской" высотке в Москве.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
0
Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Главное следственное управление СК РФ
1
Москва
5
Наталья Шарина
1
Павел Ушевец (Слава Украине)
1
Петр Павленский
2
Россия
1
ФСБ РФ
1
аресты
2
приговоры
1
флаги
1
Подборка тегов
Таганский районный суд г. Москвы
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги