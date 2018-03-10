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    Хайдер аль-Абади

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Флаг Ирака
    Премьер Ирака: 2016 г станет годом окончательной победы над ИГ
    20:28 28.12.2015
    72
    Как заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, 2016 год станет годом великих побед, которые положат конец существованию ИГ в Ираке и Месопотамии.
    Иракские войска проводят зачистку Тикрита от боевиков ИГ. Архивное фото
    Премьер-министр Ирака раскритиковал роль США в борьбе с боевиками ИГ
    00:59 05.04.2015
    150Военная кампания против "Исламского государства"
    Хайдер аль-Абади обвинил правительство США в Вашингтоне в том, что оно не предоставило Ираку быструю и эффективную помощь в борьбе с "Исламским государством".
    После теракта в Багдаде. Архивное фото
    Более 10 человек погибли в результате взрыва на западе Багдада
    08:34 09.02.2015
    40
    Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности 
    14:10 07.02.2015
    453Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    В Мюнхене проходит второй день конференции по вопросам безопасности. В конференции принимают участие более 400 человек, среди них — 20 глав государств.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    Ираку потребуется три года на перестройку армии - премьер
    03:25 12.01.2015
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    По мнению иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади, в условиях борьбы с ИГ это сложная задача. Премьер поручил министру обороны Ирака начать проверку случаев коррупции.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Ирак просит Австралию увеличить объемы военной помощи для борьбы с ИГ
    18:00 04.01.2015
    76Военная кампания против "Исламского государства"
    Австралийский премьер-министр Тони Эббот заявил, что его страна готова оказать "все виды помощи" Ираку в борьбе с терроризмом.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    В армии Ирака платили зарплату 50 тыс несуществующих солдат
    22:08 30.11.2014
    90
    О сумме, которую могли присвоить себе командиры иракской армии за то время, что в списках числились имена несуществующих солдат, не сообщается.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Премьер Ирака: ИГ планирует теракты в метро Парижа и городов США
    19:28 25.09.2014
    116
    По словам Хайдера аль-Абади, он уведомил ООН о надвигающейся угрозе, но попытка терактов пока не предотвращена.
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    Совбез ООН поддержал назначение аль-Абади на пост премьера Ирака
    04:07 14.08.2014
    31
    Совбез ООН поддержал назначение Хайдара аль-Абади на пост премьер-министра Ирака. Ранее назначение аль-Абади на пост премьера поддержали США, Европейский союз, Иран, Саудовская Аравия и Турция.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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