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    Тоомас Ильвес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии станет советником главы Всемирного банка
    15:12 26.01.2016
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    Согласно данным, участие Ильвеса в группе советников связано с крупным проектом Всемирного банка, целью которого является снижение уровня нищеты в мире.
    Бракосочетание президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и сотрудницы Минобороны Латвии Иевы Купце
    Президент Эстонии женился на сотруднице Минобороны Латвии
    10:31 03.01.2016
    379
    Президент Раймонд Вейонис от имени народа Латвии и своего имени поздравил в субботу президента Эстонии Ильвеса и Иеву Купце с днем свадьбы. Журналисты были допущены в церковь лишь в самом конце церемонии венчания.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии женится на сотруднице минобороны Латвии
    10:10 28.12.2015
    188
    Советник президента Эстонии по связям с общественностью Тоомас Силдам сообщил, что венчание Ильвеса и Купце пройдет 2 января "по обоюдной просьбе и желанию – в узком семейном кругу".
    Самолет Airbus A319 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Самолет с президентом Эстонии на борту совершил аварийную посадку в Берлине
    17:17 18.11.2015
    226
    Сообщается, что самолет совершил аварийную посадку в Берлине по техническим причинам - из-за треснувшего лобового стекла, "пассажирами, в том числе и с президентом Ильвесом, все в порядке".
    Теракт в Париже
    Политики и нобелевские лауреаты скорбят о жертвах терактов в Париже
    09:31 15.11.2015
    275Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Лауреаты нобелевской премии мира почтили минутой молчания жертв терактов в Париже, многие мировые политики и дипломаты выразили соболезнования французскому народу и призвали объединиться в борьбе с терроризмом.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Новый президент Польши совершит свой первый зарубежный визит в Эстонию
    00:55 23.08.2015
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    Как заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, Польша играет центральную роль как в отстаивании интересов безопасности нашего региона, так и в укреплении единства НАТО.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии высмеял требования Украины о правах на членство в ЕС
    20:28 20.06.2015
    1840
    По словам Ильвеса, Евросоюз долгое время отказывался признавать и перспективы членства Эстонии. Вместе с тем, по его словам, Эстония не требовала от ЕС никаких обещаний.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Эстония поддерживает интеграцию Грузии в ЕС - Ильвес
    15:38 03.06.2015
    47
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отметил, что рижский саммит "Восточного партнерства" дал Грузии четкую перспективу в области безвизового режима с ЕС.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии разводится с супругой
    16:39 17.04.2015
    349
    В канцелярии отметили, что "Тоомас Хендрик и Эвелин при решении развестись руководствовались личными вопросами, не связанными с политической деятельностью главы государства".
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии прервал интервью в эфире Sky News из-за ошибки ведущего
    07:26 09.02.2015
    769
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес перрвал интервью в прямом эфире из-за того, что ведущий неправильно назвал его фамилию.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности 
    14:10 07.02.2015
    453Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    В Мюнхене проходит второй день конференции по вопросам безопасности. В конференции принимают участие более 400 человек, среди них — 20 глав государств.
    Государственный флаг Эстонии
    Без военной помощи ВСУ проиграют в Донбассе - президент Эстонии
    22:15 03.02.2015
    294Отношение мира к ситуации в Украине
    Как отметил президент Эстонии, ополченцы на востоке Украины используют самые современные высокотехнологичные системы вооружения, применение которых предусматривает тщательное обучение, а такого вооружения не было в Украине пять лет назад.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии утвердил закон о сожительстве однополых пар
    17:48 09.10.2014
    83
    По словам президента, "эстонское общество не выживет, если в нем будет присутствовать нетерпимость в отношении своих же соотечественников".
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Президент Эстонии выступает за создание баз НАТО на территории страны
    15:16 02.09.2014
    96Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    По словам президента Эстонии, постоянные военные базы защитили бы Эстонию от России и снизили бы опасения, что страны Балтии могут стать следующим очагом кризиса после Украины.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Глава Эстонии обвинил Швейцарию в нежелании вводить санкции против РФ - СМИ
    21:07 10.08.2014
    303Санкции в отношении России_2014
    По мнению президента, которое он высказал в воскресном интервью газете Sonntags Zeitung, Швейцария действует в собственных интересах, отказываясь вводить свои санкции против России.
    Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, архивное фото
    Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшее время - президент Эстонии
    17:33 12.06.2014
    982Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Вступление Украины в Евросоюз вряд ли возможно в ближайшей перспективе, заявил президент Эстонии Тоомас Ильвес (Toomas Ilves), выступая в четверг на ежегодном заседании Европейского Совета по Международным делам в Риме.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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