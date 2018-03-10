Президент Раймонд Вейонис от имени народа Латвии и своего имени поздравил в субботу президента Эстонии Ильвеса и Иеву Купце с днем свадьбы. Журналисты были допущены в церковь лишь в самом конце церемонии венчания.
Лауреаты нобелевской премии мира почтили минутой молчания жертв терактов в Париже, многие мировые политики и дипломаты выразили соболезнования французскому народу и призвали объединиться в борьбе с терроризмом.
Как отметил президент Эстонии, ополченцы на востоке Украины используют самые современные высокотехнологичные системы вооружения, применение которых предусматривает тщательное обучение, а такого вооружения не было в Украине пять лет назад.
Вступление Украины в Евросоюз вряд ли возможно в ближайшей перспективе, заявил президент Эстонии Тоомас Ильвес (Toomas Ilves), выступая в четверг на ежегодном заседании Европейского Совета по Международным делам в Риме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".