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    Энтони Эбботт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    На месте падения военного самолета на жилые дома в городе Эриха неподалеку от Идлиба на северо-западе Сирии
    Австралия присоединится к воздушной операции против ИГ в Сирии - агентство
    05:40 09.09.2015
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    Премьер-министр Австралии Тони Эббот объявил, что его страна примет участие в воздушной операции и что "Исламское государство" необходимо победить в Ираке и Сирии.
    Тони Эббот
    Австралия готова принять больше беженцев из Сирии и Ирака - премьер
    17:30 06.09.2015
    228
    Премьер-министр Австралии Тони Эббот отметил, что он рассматривает дальнейшее финансирование для оказания гуманитарной помощи тем, кто находится в лагерях беженцев.
    Петр Порошенко и Тони Эбботт
    Порошенко и Эбботт обсудили шаги для создания трибунала по катастрофе Boeing
    11:39 20.07.2015
    277Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Как сообщает пресс-служба президента Украины, решая вопрос создания международного уголовного трибунала, международное сообщество должно продемонстрировать готовность предоставлять адекватный ответ угрозам безопасности гражданской авиации.
    Тони Эббот. Архивное фото
    Эбботт сообщил о предотвращении шести терактов в Австралии
    04:30 24.05.2015
    110
    Австралийский премьер сообщил, что парламент страны принял новые законы, которые увеличивают полномочия полиции, а также правительство увеличило финансирование контртеррористических агентств.
    Тони Эббот
    Поиски пропавшего Boeing не могут идти вечно - премьер Австралии
    08:32 08.03.2015
    106
    Тем не менее, как заявил премьер-министр Австралии Тони Эббот, поиски Boeing авиакомпании Malaysia Airlines продолжатся до тех пор, пока есть обоснованные предположения.
    Ирак. Город Багдад
    Австралия отправит 300 военных в Ирак
    07:54 03.03.2015
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    Австралийские отряды отправятся в город Таджи к северо-западу от Багдада, где уже разместились 140 военнослужащих из Новой Зеландии.
    Тони Эббот
    Правящая партия Австралии подтвердила доверие премьеру Тони Эбботту
    02:55 09.02.2015
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    Модель государственного управления в Австралии основана на так называемой вестминстерской системе, когда главой правительства становится лидер политической партии, имеющей большинство в парламенте.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Ирак просит Австралию увеличить объемы военной помощи для борьбы с ИГ
    18:00 04.01.2015
    76Военная кампания против "Исламского государства"
    Австралийский премьер-министр Тони Эббот заявил, что его страна готова оказать "все виды помощи" Ираку в борьбе с терроризмом.
    Премьер-министр Австралии Тони Эбботт
    Эбботт не считает загадкой ЧП с Airbus, в отличие от пропажи Boeing в марте
    08:14 29.12.2014
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    Премьер-министр Австралии Тони Эбботт считает, что Air Asia упал, так как попал в плохие погодные условия.
    Тони Эббот
    Эбботт призвал жителей Австралии готовиться к новой террористической атаке
    10:57 23.12.2014
    72Захват заложников в Сиднее и Генте
    Австралийский премьер Тони Эбботт отметил, что интенсивность переговоров между террористами после захвата заложников в кафе Сиднея повысилась.
    Тони Эббот
    Австралийский телеведущий сказал, что Эббот перепутал его имя из-за похмелья
    18:40 18.12.2014
    78
    Как рассказал телеведущий Дэвид Кох, премьер-министр Австралии Тони Эббот извинился перед ним и сам признался, что перепутал имя Коха из-за похмелья.
    Тони Эббот
    Человек, захвативший кафе в Сиднее, имел лицензию на оружие - Эббот
    08:28 17.12.2014
    36Захват заложников в Сиднее и Генте
    Эббот заявил, что существует еще очень много вопросов, ответы на которое предстоит найти. В частности, почему преступник долгое время получал пособие от государства и ранее был отпущен под залог.
    Мероприятия по почтению памяти погибших в Сиднее
    Сотни людей почтили память погибших в Сиднее 
    12:10 16.12.2014
    200Захват заложников в Сиднее и Генте
    Сотни людей собрались в Сиднее, чтобы почтить память погибших в результате захвата заложников. По последним данным, погибли трое человек, шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.
    Тони Эббот
    Захватчика кафе в Сиднее не подозревали в причастности к терроризму - Эббот
    09:09 16.12.2014
    132Захват заложников в Сиднее и Генте
    Как сообщил премьер-министр Австралии, в прошлом о злоумышленнике знала федеральная полиция штата Новый Южный Уэльс. Сам преступник погиб во время штурма кафе, где удерживал заложников.
    Тони Эббот
    Премьер Австралии возложил цветы у кафе, где удерживались заложники
    07:20 16.12.2014
    144Захват заложников в Сиднее и Генте
    Глава австралийского кабинета министров также оставил запись в книге памяти, посвященной двум погибшим в результате захвата заложников.
    Захват заложников в Сиднее
    Мужчина, захвативший заложников в Сиднее, был хорошо известен - Эббот
    00:52 16.12.2014
    138Захват заложников в Сиднее и Генте
    Нарушитель был хорошо известен властям штата и страны, он имел длинную историю жестоких преступлений, заявил премьер-министр Австралии Тони Эббот.
    Премьер-министр Австралии Тони Эбботт
    Премьер Австралии призвал граждан не паниковать из-за ситуации в Сиднее
    06:45 15.12.2014
    150Захват заложников в Сиднее и Генте
    Он назвал это событие "очень тревожным инцидентом", но призвал жителей не бояться.
    Крушение малайзийского Boeing в Украине
    Порошенко и Эббот обсудили ход расследования крушения Boeing в Донбассе
    05:53 12.12.2014
    336Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Эббот поблагодарил австралийскую рабочую группу по расследованию крушения Boeing, а Порошенко отметил, что Украина предоставляет все необходимое техоборудование и специалистов для проведения расследования.
    Визит Петра Порошенко в Австралию
    Визит Порошенко в Австралию 
    02:11 12.12.2014
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    В среду глава государства впервые в истории Украины прибыл с государственным визитом в Австралию. Смотрите видео встречи Петра Порошенко и Тони Эббота, на которой обсуждались энергетические вопросы.
    Петр Порошенко
    Порошенко в Австралии встретился с группой по расследованию крушения Boeing
    01:14 12.12.2014
    352Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По словам пресс-секретаря Петра Порошенко, глава государства поблагодарил членов австралийской рабочей группы по расследованию обстоятельств крушения самолета на востоке Украины.
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