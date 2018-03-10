Как сообщает пресс-служба президента Украины, решая вопрос создания международного уголовного трибунала, международное сообщество должно продемонстрировать готовность предоставлять адекватный ответ угрозам безопасности гражданской авиации.
Сотни людей собрались в Сиднее, чтобы почтить память погибших в результате захвата заложников. По последним данным, погибли трое человек, шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.
Эббот поблагодарил австралийскую рабочую группу по расследованию крушения Boeing, а Порошенко отметил, что Украина предоставляет все необходимое техоборудование и специалистов для проведения расследования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".