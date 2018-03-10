В Буче под Киевом активисты и местные жители в понедельник, 24 августа, частично снесли пятиметровый забор вокруг участка, который, по данным СМИ, принадлежит бывшему первому вице-спикеру Рады от КПУ Игорю Калетнику.
Партия "Батькивщина" попробует во вторник рассмотреть представление генеральной прокуратуры относительно возможности привлечения к уголовной ответственности Калетника и Олийныка, сообщил лидер фракции Егор Соболев.
Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о лишении депутатской неприкосновенности члена Партии регионов Владимир Олийника и члена Компартии Украины Игоря Калетника для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".