наверх
10.03.201808:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Калетник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игорь Калетник
    Калетник незаконно получил 14 га леса под Киевом - ГПУ
    14:45 21.07.2016
    452Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как отмечается, подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева.
    Как в Буче сносили забор вокруг участка бывшего нардепа
    Как в Буче сносили пятиметровый забор вокруг участка Калетника (неценз. лекс.) 
    09:35 26.08.2015
    424
    В Буче под Киевом активисты и местные жители в понедельник, 24 августа, частично снесли пятиметровый забор вокруг участка, который, по данным СМИ, принадлежит бывшему первому вице-спикеру Рады от КПУ Игорю Калетнику.
    Андрей Клюев и Николай Азаров в Верховной Раде. Архивное фото
    Иногда они возвращаются. Что ждет новый проект экс-соратников Януковича
    20:48 18.06.2015
    1323
    Уже в ближайшее время в Украине может появиться новая политическая сила во главе с Николаем Азаровым и Андреем Клюевым – первыми лицами страны эпохи Президента Януковича.
    Игорь Калетник. Архивное фото
    Бывший вице-спикер Рады объявлен в розыск - Генпрокуратура
    16:19 05.12.2014
    451
    Экс-заместитель спикера Верховной Рады Игорь Калетник и бывший нардеп Владимир Олийнык разыскиваются Генеральной прокуратурой Украины. Суд выдал постановление на их задержание.
    Игорь Калетник
    "Батькивщина" во вторник хочет лишить иммунитета Калетника и Олийныка
    14:17 13.10.2014
    129Выборы в парламент 2014
    Партия "Батькивщина" попробует во вторник рассмотреть представление генеральной прокуратуры относительно возможности привлечения к уголовной ответственности Калетника и Олийныка, сообщил лидер фракции Егор Соболев.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ просит Раду лишить неприкосновенности еще двух депутатов
    13:52 03.06.2014
    96
    Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о лишении депутатской неприкосновенности члена Партии регионов Владимир Олийника и члена Компартии Украины Игоря Калетника для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
    Игорь Калетник
    ГПУ начала досудебное расследование в отношении Калетника и Олийныка
    16:49 09.05.2014
    24
    Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении Игоря Калетника и Владимира Олийныка по факту фальсификации голосования при принятии законопроектов от 16 января.
    Народный депутат Украины Оксана Калетник
    Оксана Калетник: решение ограничить въезд – подростковые страхи
    15:45 18.04.2014
    107Запрет на въезд в Украину гражданам РФ
    Госпогранслужба Украины в четверг заявила, что гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину на всех видах транспорта.
    Народный депутат Украины Оксана Калетник
    Калетник: депутаты Рады наконец услышали друг друга
    15:15 16.04.2014
    52
    Закрытое заседание Верховной Рады Украины в среду прошло в атмосфере конструктивного диалога без взаимных обвинений.
    Вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник
    Первый вице-спикер Калетник написал заявление об отставке
    10:47 22.02.2014
    13Политический кризис в Украине
    "Поступило заявление об отставке от Калетника Игоря Григорьевича", - сказал Кошулинский.
    Вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник
    Игорь Калетник. Справка
    12:45 21.02.2014
    41
    Оппозиция потребовала отставки вице-спикера Верховной рады Игоря Калетника.
    Вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник
    Оппозиция потребовала отставки вице-спикера Рады Калетника
    11:27 21.02.2014
    3
    Спикер Рыбак хотел объявить перерыв до 16.00, депутаты заблокировали президиум Верховной Рады и принесли Калетнику проект постановления о его отставке.
    Верховная Рада Украины
    Рада приняла ряд законопроектов поднятием рук и ушла на перерыв
    12:17 16.01.2014
    9Принятие Верховной Радой госбюджета-2014 и ряда законов
    Парламент Украины после принятия госбюджета на 2014 год перешел в четверг на голосование путем поднятия рук, в таком режиме был принят ряд документов без обсуждения.
    100 гривен
    В бюджете-2013 "забыли" о зарплате бюджетникам на квартал - Калетник
    11:58 19.01.2013
    13
    "На последний квартал вообще "забыли" заложить средства на зарплату бюджетникам. Этот вопрос требует первоочередного пересмотра", - сказал вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник.
    Первым вице-спикером парламента избран коммунист Игорь Калетник
    13:55 13.12.2012
    6
    До избрания депутатом Игорь Калетник занимал должность руководителя Гостаможни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны