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    Эрнст Райхель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Андрей Золотарев
    Золотарев: страна движется к развязке
    13:20 11.02.2017
    9736Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Развязка в Украине может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах, в противном случае ситуация может "отформатировать" не только Верховную Раду, но и президента, заявил политолог Андрей Золотарев.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    Bild: так чем же немецкий посол так разозлил Киев?
    18:42 10.02.2017
    3355Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Скандальное заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе получило неожиданное продолжение, пишут мировые СМИ. Были ли эти высказывания хорошо обдуманы — на фоне тяжелых сражений в восточной Украине?
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    МИД ФРГ: выборы в Донбассе пройдут лишь после согласования их модальности
    10:35 09.02.2017
    1102Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что не видит противоречия в недавних словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    Язык в Киеве подвел. Как посол Германии попал в немилость
    18:29 08.02.2017
    1821
    Депутатов возмутили заявления немецкого дипломата, которого пригласил для объяснений украинский МИД. Ситуация накалилась вплоть до напряжения в отношениях двух стран.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель. Архивное фото
    Депутаты ВР против посла ФРГ: эксперты о вспыхнувшем скандале
    13:44 08.02.2017
    1413Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Украинская власть не желает реализации минских соглашений, поскольку возвращение в украинское избирательное поле нескольких миллионов голосующих в Донбассе полностью перекраивает политическую карту страны, указывают эксперты.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    Посол ФРГ пояснил свое скандальное заявление по выборам в Донбассе
    01:19 08.02.2017
    1429Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Во время общения с нардепом Сергеем Лещенко посол ФРГ Эрнст Райхель согласился со словами политика, что его интервью одному из изданий было контроверсионным.
    Флаг Германии
    МИД ФРГ о словах своего посла: будем руководствоваться минским форматом
    23:26 07.02.2017
    487Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    В МИД ФРГ заявили, что руководством "для всех наших усилий" по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД на встрече с послом ФРГ заявили о недопустимости выборов в Донбассе
    22:15 07.02.2017
    165Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Во время встречи в МИД Украины немецкому дипломату было заявлено о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщили во внешнедипломатическом ведомстве.
    Юлия Левочкина. Архивное фото
    Нардеп: бойкот посла ФРГ будет ударом по двусторонним отношениям
    16:58 07.02.2017
    785Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юлия Левочкина считает, что заявления о бойкоте посла Германии в Украине Эрнста Райхеля свидетельствуют о политической незрелости.
    Здание МИД Украины
    МИД вызвал посла ФРГ в связи с его заявлениями по Донбассу
    16:04 07.02.2017
    2039Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса не обязательно могут состояться только тогда, когда "там не будет российских войск".
    Верховная Рада. Архивное фото
    В Раде возмущены заявлением посла ФРГ о выборах в Донбассе
    15:29 07.02.2017
    1137Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Как заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским соглашениям.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Выборы в Донбассе. Павлив: нет препятствий – отсутствует политическая воля
    12:21 07.02.2017
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    Не существует объективных препятствий для проведения выборов в Донбассе, есть нежелание реализовывать минские соглашения у большей части украинских парламентариев и у президента Порошенко, уверен политолог Михаил Павлив.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    Посол Германии: Украина вряд ли восстановит контроль на границе до выборов в Донбассе
    18:09 21.12.2016
    4572Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, еще не согласовано, да и вряд ли будет согласовано, что Украина восстанавливает контроль и только потом происходят выборы в Донбассе.
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель. Архивное фото
    Украина пока не готова к вступлению в НАТО - посол Германии
    09:00 16.09.2016
    541Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Посол Германии в Украине напомнил, что на последнем саммите альянса в Варшаве в июле этого года состоялось заседание Украина-НАТО, где было принято совместное заявление стран-участниц о дальнейшем развитии отношений между Киевом и ассоциацией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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