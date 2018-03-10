Развязка в Украине может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах, в противном случае ситуация может "отформатировать" не только Верховную Раду, но и президента, заявил политолог Андрей Золотарев.
Скандальное заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе получило неожиданное продолжение, пишут мировые СМИ. Были ли эти высказывания хорошо обдуманы — на фоне тяжелых сражений в восточной Украине?
Украинская власть не желает реализации минских соглашений, поскольку возвращение в украинское избирательное поле нескольких миллионов голосующих в Донбассе полностью перекраивает политическую карту страны, указывают эксперты.
Не существует объективных препятствий для проведения выборов в Донбассе, есть нежелание реализовывать минские соглашения у большей части украинских парламентариев и у президента Порошенко, уверен политолог Михаил Павлив.
Посол Германии в Украине напомнил, что на последнем саммите альянса в Варшаве в июле этого года состоялось заседание Украина-НАТО, где было принято совместное заявление стран-участниц о дальнейшем развитии отношений между Киевом и ассоциацией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".