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    Мартин Шефер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    МИД ФРГ: выборы в Донбассе пройдут лишь после согласования их модальности
    10:35 09.02.2017
    1102Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что не видит противоречия в недавних словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина.
    Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово нет по-немецки
    МИД ФРГ назвал неподобающим поведение замглавы БПП
    04:45 09.02.2017
    2180Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Представитель МИД Германии напомнил, что ФРГ стала первым государством, установившим дипотношения с Украиной, и подчеркнул, что фрагмент Берлинской стены имеет "символическое значение для Украины и для восстановления ее независимости".
    Флаг Германии
    МИД ФРГ: выборы в Донбассе могут пройти только с согласия обеих сторон
    23:47 08.02.2017
    352Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер прокомментировал вызвавшие возмущение в Киеве слова посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    МИД ФРГ: проект создания вооруженной миссии в Донбассе далек от реализации
    13:27 28.11.2016
    202Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В настоящее время международное сообщество довольно далеко от того, чтобы принять решение по организации вооруженной полицейской миссии в Донбассе, сообщил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
    Флаг Германии
    МИД ФРГ о "нормандских переговорах": работа ведется ежедневно
    14:06 14.10.2016
    288Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что работа ведется ежедневно в канцелярии и внешнеполитическом ведомстве страны. Он пока не готов назвать дату возможной встречи.
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Вопрос о членстве Украины в ЕС не стоит в обозримом будущем - ФРГ
    14:45 27.06.2016
    2925Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Мартин Шефер добавил, что вопрос о членстве Турции в ЕС "это длинный процесс, в котором мы находимся".
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
    МИД ФРГ раскритиковал ход реализации минских соглашений
    13:39 27.05.2016
    1148Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как отметил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер, состояние, в котором находится реализация минских договоренностей - неудовлетворительное".
    Встреча глав МИД стран нормандской четверки во Франции
    "Нормандская четверка" обсудит выборы в Донбассе - ФРГ
    15:10 04.05.2016
    310
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил, что на следующей "нормандской" встрече речь пойдет о… шагах по улучшению ситуации в области безопасности и продвижении в политическом процессе.
    Главы МИД стран нормандской четверки. Архивное фото
    В МИД ФРГ заявили о потребности в "нормандских переговорах" по Донбассу
    13:58 25.04.2016
    623Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что главы МИД всех четырех стран должны будут в определенное время встретиться, однако конкретной даты переговоров пока что нет.
    Флаг Германии
    Германия отреагировала на упрек посла Украины в дружелюбном отношении к РФ
    22:51 11.03.2016
    1222Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    По словам представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, после "нормандских переговоров" в Париже Штайнмайер не делал разницы между людьми в Москве и Киеве.
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    МИД ФРГ не подтвердил встречу в "нормандском формате" 13 февраля
    13:39 05.02.2016
    162Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Мартин Шефер, официальный представитель германского внешнеполитического ведомства, опроверг информацию о встрече в "нормандском формате", которая была запланирована на 13 февраля.
    Встреча нормандской четверки. Архивное фото
    МИД ФРГ не поддержал планы Порошенко сменить "нормандский" формат
    13:51 15.01.2016
    4372Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Украине нужно продолжать в так называемом "нормандском" формате.
    Флаги России и ЕС
    Санкции против РФ из-за Крыма однозначно продлят - МИД ФРГ
    14:12 23.11.2015
    275Новые санкции в отношении России.
    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер добавил в понедельник на брифинге, что в настоящее время дискуссия ведется о санкциях в связи с ситуацией в Донбассе.
    Уличное кафе работает при свечах в Симферополе
    МИД Германии: отключение Крыма от электричества - преступный акт
    13:37 23.11.2015
    6109Энергоблокада: Крым без электричества
    Официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер заявил, что Германия ожидает от украинских властей расследования атак на общественную инфраструктуру.
    Израильские солдаты уносят раненного палестинца, который пострадал во время столкновений в Рамалле
    МИД ФРГ: конфликт между Израилем и Палестиной может выйти из-под контроля
    14:26 12.10.2015
    130
    Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер в тоже время отметил, что правительство ФРГ приветствует согласованные израильским кабинетом министров меры по урегулированию ситуации.
    Военнослужащий ВСУ в Донбассе
    Политическая и военная обстановка в Украине напряженная - МИД ФРГ
    14:45 11.09.2015
    428"Нормандский формат" и Донбасс.
    В Берлине надеются, что договоренности на уровне глав МИД будут поддержаны Контактной группой и рабочими группами, действующими в рамках Минска-2.
    Граница Украины с Россией
    Решение о группе по границе РФ-Украина должны принимать все стороны - МИД ФРГ
    13:16 11.09.2015
    263Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По словам официального представителя немецкого МИД, Павел Климкин сможет поднять вопрос о создании новой подгруппы уже в субботу - на встрече в Берлине.
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    На переговорах по Украине согласовали три проекта - МИД ФРГ
    13:39 22.07.2015
    386Переговоры по Донбассу
    Представитель МИД Германии Мартин Шефер сообщил, что участники переговоров в рамках рабочей группы по экономике согласовали три проекта, которые касаются "конкретно экономической и социальной ситуации в регионе".
    Флаг Германии
    МИД ФРГ не исключает дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе
    03:17 28.05.2015
    224Донбасс. Замороженный конфликт
    Как заявил официальный представитель МИДа Германии Мартин Шефер, "Берлин обеспокоен тем, что не удается достичь длительного режима прекращения огня, без чего никакие усилия не будут иметь смысла".
    Акция Ночных волков в поддержку соотечественников на Украине
    Польша отказала во въезде "Ночным волкам", Германия аннулировала визы
    14:51 27.04.2015
    556День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Большинство участников мотопробега ко Дню Победы, который организовал байкерский клуб "Ночные волки", не смогут въехать в Польшу и Германию.
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