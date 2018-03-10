Представитель МИД Германии напомнил, что ФРГ стала первым государством, установившим дипотношения с Украиной, и подчеркнул, что фрагмент Берлинской стены имеет "символическое значение для Украины и для восстановления ее независимости".
Представитель МИД Германии Мартин Шефер сообщил, что участники переговоров в рамках рабочей группы по экономике согласовали три проекта, которые касаются "конкретно экономической и социальной ситуации в регионе".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".