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    Юлия Левочкина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Юлия Левочкина. Архивное фото
    Нардеп: бойкот посла ФРГ будет ударом по двусторонним отношениям
    16:58 07.02.2017
    785Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юлия Левочкина считает, что заявления о бойкоте посла Германии в Украине Эрнста Райхеля свидетельствуют о политической незрелости.
    Юлия Левочкина. Архивное фото
    Сестра Левочкина родила двойню - СМИ
    13:43 07.04.2016
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    По информации СМИ, народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Юлия Левочкина родила двойню - мальчиков. Таким образом, у парламентария теперь пятеро детей.
    Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в Печерском райсуде Киева
    Пять народных депутатов просят взять Лукаш на поруки - Ивасивка
    17:35 06.11.2015
    125Задержания и повестки: Лукаш, Вилкул, Королевская...
    Ходатайство подали Юрий Мирошниченко, Нестор Шуфрич, Николай Скорик, Сергей Ларин и Юлия Левочкина. По их словам, Елена Лукаш является законопослушным человеком и от закона прятаться не будет, сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.
    Юлия Левочкина. Архивное фото
    "Оппозиционный блок" назвал давлением власти дело против Левочкиной
    05:18 06.05.2015
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    Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что ГУ МВД Украины в Киевской области начало уголовное производство по факту масштабного строительства т.н. "имения Левочкиных" на острове Киевом.
    Сергей Левочкин в Раде
    Уголовное дело открыто по факту строительства "имения Левочкиных" - нардеп
    00:50 06.05.2015
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    Как свидетельствует ответ Киевской областной прокуратуры на депутатский запрос, производство открыто 15 апреля. Досудебное расследование ведет Обуховское районное управление МВД в Киевской области.
    Юлия Левочкина. Архивное фото
    Против сестры Левочкина возбуждено дело — депутат
    13:12 29.04.2015
    295Дело Ефремова. Первый пошел?
    По информации нардепа, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против сестры Сергея Левочкина — экс-депутата Юлии Левочкиной. По делу также проходит завхоз экс-президента.
    Юлия Левочкина. Архивное фото
    Левочкина: ситуация вокруг "Интера" - давление на СМИ
    14:32 15.01.2015
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    По мнению депутата от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, требование отобрать лицензию у телеканала "Интер" недопустимо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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