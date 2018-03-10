Ходатайство подали Юрий Мирошниченко, Нестор Шуфрич, Николай Скорик, Сергей Ларин и Юлия Левочкина. По их словам, Елена Лукаш является законопослушным человеком и от закона прятаться не будет, сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.
Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что ГУ МВД Украины в Киевской области начало уголовное производство по факту масштабного строительства т.н. "имения Левочкиных" на острове Киевом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".