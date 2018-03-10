В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт Алексей Кущ заявил, что если информация о возможном назначении главой НБУ Арсения Яценюком обсуждается и в СМИ, и в кулуарах, то основания для этого есть.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что безвиз – это очень серьезный политический шаг, но всегда за политическими прорывами происходят и экономические.
Эксперт Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что главой НБУ нельзя назначать инвестиционного или коммерческого банкира, а политолог Сергей Белашко считает, что Гонтарева – профессионал, только работает не в интересах украинского народа.
Эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для "ПриватБанка" найти будет крайне сложно.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сказал в эфире "ГС", что для удержания инфляции необходимо в числе прочего сдерживать пиковые колебания курса, а Национальный банк практически перестал это делать.
НБУ планирует изменить систему поддержки гривны. Как нововведение отразится на банковской системе и валютном рынке, спрогнозировал в эфире "ГС" советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире ГС заявил, что банкам в Украине не хватает клиентов, поэтому часто используется админресурс для получения доступа к обслуживанию бюджетных проектов.
Кабмин и НБУ не заинтересованы в сильной гривне, заявил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. По его мнению, девальвация нацвалюты – один из инструментов, который позволяет выполнять доходную часть бюджета в условиях экономической стагнации.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ позитивно оценил подписанный президентом Петром Порошенко закон о финансовой реструктуризации, однако отметил, что его недостаточно, чтобы помочь банковской системе решить проблемы с долгами.
Президент Петр Порошенко подписал закон о финансовой реструктуризации, который позволит конвертировать 25% корпоративных долгов. Однако, по словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, для физлиц такой механизм пока не заработал.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сообщил, что сегодня на одну законную операцию по обмену валюты приходится 10 незаконных. По его словам, в тени оборачиваются несколько миллиардов долларов, и в этом явно кто-то заинтересован.
Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что если отменить ограничения на валютные операции и пенсионный сбор при покупке валюты, то количество незаконных обменников уменьшится.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".