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    Алексей Кущ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Пункт обмена валют
    Кущ: ограничения валютной выручки - это дикость
    19:09 17.02.2018
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    Административное вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов экономики является грубейшим действием со стороны государства, полагает эксперт.
    Алексей Кущ
    Нужно признать, что национализация "ПриватБанка" была ошибкой — Кущ
    16:39 20.12.2017
    1200Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Успешная приватизация "ПриватБанка" в ближайшее время не предвидится, в связи с судебными исками экс-акционеров финучреждения, подчеркнул советник президента ассоциации украинских банков.
    Нацбанк Украины
    Должность главы Нацбанка – разменная монета в коалиции Рады
    08:44 28.05.2017
    266Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Финансовый эксперт Алексей Кущ заявил в эфире "ГС", что основной интригой вокруг назначения главы Нацбанка является укрепление коалиции, чтобы можно было принять законы и получить следующий транш МВФ.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк на посту главы НБУ устроил бы внешних кредиторов Украины - Кущ
    01:59 27.05.2017
    102Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт Алексей Кущ заявил, что если информация о возможном назначении главой НБУ Арсения Яценюком обсуждается и в СМИ, и в кулуарах, то основания для этого есть.
    Алексей Кущ
    Безвиз: политический успех можно конвертировать в экономический - Кущ
    04:05 19.05.2017
    448Европа открывает для украинцев свои границы
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что безвиз – это очень серьезный политический шаг, но всегда за политическими прорывами происходят и экономические.
    Алексей Кущ
    Банковскую систему очистили, она почти стерильна – эксперт
    09:30 13.05.2017
    641Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что в результате очищения модель банковской системы получилась нежизнеспособная.
    Алексей Кущ
    Кущ: должность главы НБУ – предмет торга политиков
    17:30 19.03.2017
    267Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Эксперт Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что главой НБУ нельзя назначать инвестиционного или коммерческого банкира, а политолог Сергей Белашко считает, что Гонтарева – профессионал, только работает не в интересах украинского народа.
    Гривна
    Есть повод: банки ужесточат условия кредитования
    10:30 24.01.2017
    977Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что депозитные ставки будут находиться в диапазоне от 10 до 15%, поскольку тренд на банковском рынке будет задавать государственный сектор.
    Финансовый эксперт Алексей Кущ
    Кущ: более 50% банковской системы Украины будет в руках государства
    01:16 24.01.2017
    210Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире ГС проанализировал, насколько велика вероятность того, что ставки на депозиты в украинских банках снизятся.
    Алексей Кущ
    До Европы не дошли. Кущ о национализации "ПриватБанка"
    10:09 20.12.2016
    1283Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для "ПриватБанка" найти будет крайне сложно.
    Алексей Кущ
    Инфляция резко возрастет, если НБУ не уследит за девальвацией гривны - Кущ
    16:53 15.11.2016
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    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сказал в эфире "ГС", что для удержания инфляции необходимо в числе прочего сдерживать пиковые колебания курса, а Национальный банк практически перестал это делать.
    Национальный банк Украины
    НБУ меняет систему поддержки гривны. Мнение эксперта
    07:50 21.10.2016
    715Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    НБУ планирует изменить систему поддержки гривны. Как нововведение отразится на банковской системе и валютном рынке, спрогнозировал в эфире "ГС" советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
    Банкомат
    Нерадужная перспектива. Эксперт: рынок банковских услуг продолжит падение
    19:25 26.09.2016
    473Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире ГС заявил, что банкам в Украине не хватает клиентов, поэтому часто используется админресурс для получения доступа к обслуживанию бюджетных проектов.
    Гривна и доллары
    Где предел? Правительству выгодно падение гривны – эксперт
    11:47 06.09.2016
    2732Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Кабмин и НБУ не заинтересованы в сильной гривне, заявил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. По его мнению, девальвация нацвалюты – один из инструментов, который позволяет выполнять доходную часть бюджета в условиях экономической стагнации.
    Гривна
    Девальвационная "дыра" в банковской системе составляет 300 млрд грн - Кущ
    23:29 18.07.2016
    822Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ позитивно оценил подписанный президентом Петром Порошенко закон о финансовой реструктуризации, однако отметил, что его недостаточно, чтобы помочь банковской системе решить проблемы с долгами.
    Доллары
    Кущ: задолженность физлиц перед банками составляет 5 млрд долл
    19:24 18.07.2016
    369Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Президент Петр Порошенко подписал закон о финансовой реструктуризации, который позволит конвертировать 25% корпоративных долгов. Однако, по словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, для физлиц такой механизм пока не заработал.
    Обмен валют
    Статистику обменных пунктов в Украине никто не ведет - Кущ
    14:09 20.06.2016
    350Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сообщил, что сегодня на одну законную операцию по обмену валюты приходится 10 незаконных. По его словам, в тени оборачиваются несколько миллиардов долларов, и в этом явно кто-то заинтересован.
    Национальный банк Украины
    Политика НБУ приводит к увеличению количества незаконных обменников - Кущ
    12:50 17.06.2016
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    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что если отменить ограничения на валютные операции и пенсионный сбор при покупке валюты, то количество незаконных обменников уменьшится.
    Национальный банк Украины
    В банковской системе Украины выросла концентрация рисков - Кущ
    11:17 07.06.2016
    729
    По мнению советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, прошедшая в Украине очистка банковской системы привела к концентрации рисков.
    Национальный банк Украины
    Вместе с активами в больших банках концентрируются риски – Кущ
    22:25 26.05.2016
    412Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сообщил, что в процессе ликвидации малых и средних банков риски накапливаются в группе крупных банков.
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    Пункт обмена валют
    Кущ: ограничения валютной выручки - это дикость
    19:09 17.02.2018
    800
    Административное вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов экономики является грубейшим действием со стороны государства, полагает эксперт.
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