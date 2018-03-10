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    Совет сотрудничества арабских государств

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Страны Персидского залива предпримут новые меры для противодействия Ирану
    16:00 09.01.2016
    352Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Министры иностранных дел ССАГПЗ также возложили полную ответственность за нападение на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде на иранские власти.
    Ситуация в Йемене
    Страны Персидского залива призвали СБ ООН урегулировать кризис в Йемене
    05:17 15.02.2015
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    Страны-участницы Совета призвали Совбез ООН принять в отношении Йемена резолюцию с использованием седьмой главы Устава ООН, которая разрешает использование военной силы или экономических санкций.
    Ситуация в Йемене
    ССАГПЗ считает приход к власти в Йемене хуситов незаконным переворотом
    09:37 08.02.2015
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    Совет считает, что хуситы осуществили незаконный переворот, проигнорировав все национальные, региональные и международные усилия, предпринятые для сохранения единства, безопасности и стабильности в Йемене.
    Катар
    Страны Персидского залива создают единые военно-морские силы
    00:04 14.11.2014
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    Инициативу создания единых военно-морских сил региона страны совета обсудили на заседании в Кувейте.
    Катар
    СМИ: Совет стран Персидского залива состоится в Саудовской Аравии
    15:54 17.03.2014
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    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива принял решение перенести все запланированные в рамках организации встречи из Катара в Саудовскую Аравию, сообщает в понедельник эмиратская газета Аль-Имарат аль-Йяум.
    Катар
    Страны Персидского залива создадут единую полицейскую службу
    10:00 30.10.2013
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    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены создать единую полицейскую службу, чтобы противостать трансграничной преступности.
    Военный конфликт в Сирии
    Страны Персидского залива призвали СБ ООН остановить войска Сирии
    13:15 01.07.2013
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    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал Совет Безопасности ООН провести срочное заседание, чтобы прекратить блокаду сирийского города Хомс.
    Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
    Саудовская Аравия призвала аравийские монархии объединиться в союз
    07:16 25.12.2012
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    Наследный принц Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива уже в следующем году на саммите в ССГАПЗ объединиться в союз.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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