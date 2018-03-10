Совет считает, что хуситы осуществили незаконный переворот, проигнорировав все национальные, региональные и международные усилия, предпринятые для сохранения единства, безопасности и стабильности в Йемене.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива принял решение перенести все запланированные в рамках организации встречи из Катара в Саудовскую Аравию, сообщает в понедельник эмиратская газета Аль-Имарат аль-Йяум.
Наследный принц Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива уже в следующем году на саммите в ССГАПЗ объединиться в союз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".