По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и "эти образования должны исчезнуть".
Комментируя очередной визит спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера в Украину, политолог Александра Решмедилова заявила, что даже его безрезультатную встречу с президентом Петром Порошенко назовут продуктивной.
Резолюция России в поддержку плана спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и договоренностей РФ и США по Сирии получила поддержку четырех голосов, два члена СБ воздержались, девять проголосовали против.
По информации пресс-службы президента Украины, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд согласились с Петром Порошенко в вопросе важности безопасности и восстановления Украиной контроля над границей.
По словам Порошенко, первое, что должно быть главной предпосылкой, – это стойкий режим прекращения огня, критерии безопасности, которые должны безусловно соблюдаться не только по линии соприкосновения, но и по всей территории Донбасса.
Эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук считает, что украинские элиты продемонстрировали, что они не способны решить конфликт на Донбассе своими силами, поэтому инициатива перешла к внешним игрокам.
Дружба с Россией не позволит Азербайджану и Армении еще больше обострить ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом в эфире радиостанции "ГС" заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.
"Асаду нужно будет уйти", - сказал президент США Барак Обама, заявив, что президент Сирии "потерял легитимность". При этом он не ответил на вопрос корреспондента, будет ли еще Асад президентом Сирии через год.
Проект резолюции СБ ООН по Сирии предусматривает создание в течение месяца механизма по мониторингу за соблюдением перемирия в стране. Также он содержит согласованные ранее сроки создания переходного правительства и проведения выборов под наблюдением ООН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и "эти образования должны исчезнуть".