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    урегулирование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Курт Волкер
    Волкер сделал резкое заявление о будущем республик Донбасса
    16:42 03.03.2018
    1492Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и "эти образования должны исчезнуть".
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    Будущее Донбасса: сценарий Волкера
    15:54 28.11.2017
    18216Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете The Washington Post изложил основные тезисы Вашингтона по урегулированию ситуации на востоке Украины.
    Последствия обстрела в Донецке
    Реальность кусается. "План Б" для Донбасса
    15:15 13.11.2017
    12749Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Не так давно Инна Богословская довольно описала один из очевидных вариантов развития событий в Донбассе после выполнения Минских соглашений.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: вопрос Донбасса для Меркель – вопрос Нобелевской премии
    18:17 27.10.2017
    1030Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Комментируя очередной визит спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера в Украину, политолог Александра Решмедилова заявила, что даже его безрезультатную встречу с президентом Петром Порошенко назовут продуктивной.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ: претензии США по урегулированию в Донбассе безосновательны
    16:41 24.12.2016
    2022Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как говорится в комментарии Министерства иностранных дел Российской Федерации, претензии безосновательны, так как мирное урегулирование конфликта в Донбассе срывает Киев.
    Кай Мюккянен
    С приходом Трампа надежд на мир в Украине стало больше - финский министр
    18:31 12.11.2016
    1953Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Финский министр внешней торговли и развития Кай Мюккянен сомневается, что с приходом к власти нового американского президента Дональда Трампа отношения между РФ и США сильно изменятся.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: две резолюции ПАСЕ - это кнут и пряник для Порошенко
    17:39 13.10.2016
    7728Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам политического эксперта Михаила Павлива, большинство украинских СМИ не тиражируют резолюцию ПАСЕ, в которой Ассамблея делает власти серьезные предупреждения.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Резолюция РФ по Сирии не прошла в СБ ООН
    23:38 08.10.2016
    598РФ и США: железный занавес
    Резолюция России в поддержку плана спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и договоренностей РФ и США по Сирии получила поддержку четырех голосов, два члена СБ воздержались, девять проголосовали против.
    Ирина Геращенко. Архивное фото
    Геращенко вместе с депутатами Европарламента посетит Донбасс
    22:03 18.09.2016
    987Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Ирина Геращенко посетит Донбасс с евродепутатами Ребеккой Харм, Михаэлем Бони, Яромиром Штетин и с послом Украины в ЕС Николаем Точицким. Геращенко планирует посетить территории рядом с линией фронта.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки.
    Порошенко: нарушения перемирия в Донбассе мешают политическому урегулированию
    20:34 06.06.2016
    574Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации пресс-службы президента Украины, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд согласились с Петром Порошенко в вопросе важности безопасности и восстановления Украиной контроля над границей.
    Патрулирование миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
    Порошенко сообщил о планах работы полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе
    01:25 25.04.2016
    786Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам Порошенко, первое, что должно быть главной предпосылкой, – это стойкий режим прекращения огня, критерии безопасности, которые должны безусловно соблюдаться не только по линии соприкосновения, но и по всей территории Донбасса.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Грызлов сосредоточится на урегулировании ситуации в Донбассе
    13:10 16.04.2016
    884Донбасс: мир или война.
    Как заявил президент России Владимир Путин, выведение Бориса Грызлова из Совета безопасности РФ не означает понижения приоритета в отношении посреднических усилий России на украинском направлении.
    Патрулирование миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
    Миссия невозможна: почему миротворцы не примирят Донбасс
    13:36 15.04.2016
    1812Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Любое решение Совбеза ООН по принуждению к миру сторон конфликта на востоке Украины будет заблокировано, а усиление контингента ОБСЕ не даст никакого эффекта, убежден дипломат Василий Филипчук.
    Разрушения в селе Трехизбенка в Луганской области
    Украина по Донбассу может просить помощи, а не лоббировать свои интересы - эксперт
    21:46 11.04.2016
    408Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук считает, что украинские элиты продемонстрировали, что они не способны решить конфликт на Донбассе своими силами, поэтому инициатива перешла к внешним игрокам.
    Обострение конфликта в Карабахе
    Обострение в Карабахе: глобальных военных действий пока не будет - эксперт
    10:29 03.04.2016
    596Обострение в зоне карабахского конфликта
    Дружба с Россией не позволит Азербайджану и Армении еще больше обострить ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом в эфире радиостанции "ГС" заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Порошенко проинформировал Керри о подходах Киева к урегулированию в Донбассе
    16:27 13.02.2016
    1981Мюнхенская конференция по безопасности
    Порошенко ожидает, что США будут поддерживать территориальную целостность Украины всеми средствами и способствовать консолидации соответствующих международных усилий в этой связи.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Москва не считает, что урегулирование в Украине зашло в тупик - Грызлов
    22:26 17.01.2016
    455Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, есть множество путей и прорывных вариантов действия. "Моя задача — разъяснить это участникам процесса", - сказал он.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: председательство ФРГ в ОБСЕ дает надежды на урегулирование в Донбассе
    02:14 02.01.2016
    513Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Уникальное сочетание Нормандского формата и ОБСЕ под председательством Германии дает надежды на долгожданный прогресс, написал президент Украины Петр Порошенко в микроблоге Twitter.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама: Асаду нужно будет покинуть пост президента Сирии
    22:26 18.12.2015
    140Сирия: военное противостояние.
    "Асаду нужно будет уйти", - сказал президент США Барак Обама, заявив, что президент Сирии "потерял легитимность". При этом он не ответил на вопрос корреспондента, будет ли еще Асад президентом Сирии через год.
    Разрушенный район Хомса аль Хамидия в Сирии. Архивное фото
    Пять постоянных членов СБ ООН согласовали проект резолюции по Сирии
    22:15 18.12.2015
    210Сирия: военное противостояние.
    Проект резолюции СБ ООН по Сирии предусматривает создание в течение месяца механизма по мониторингу за соблюдением перемирия в стране. Также он содержит согласованные ранее сроки создания переходного правительства и проведения выборов под наблюдением ООН.
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    Волкер сделал резкое заявление о будущем республик Донбасса
    16:42 03.03.2018
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    По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и "эти образования должны исчезнуть".
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