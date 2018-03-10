Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
Автор публикации уточнил, что с ним на связь вышла компания Susy Production, организатор концерта "Океана Эльзы", в которой, по его словам, "приняли во внимание замечания украинского общества и работают над ними".
В минувшую субботу состоялся долгожданный концерт "Океана Эльзы" в Днепропетровске. Он продолжался три часа. В интернете до сих пор продолжают появляться фотографии и видео впечатляющего выступления. Смотрите одно из таких.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
В минувшую субботу состоялся долгожданный концерт "Океана Эльзы" в Днепропетровске. Он продолжался три часа. В интернете до сих пор продолжают появляться фотографии и видео впечатляющего выступления. Смотрите одно из таких.