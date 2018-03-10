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    Океан Эльзы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    В сети показали раритетные фото "Океана Эльзы": 22 года спустя 
    12:09 22.01.2018
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    В сети появились уникальные архивные фотокадры культовой украинской группы "Океан Эльзы" в первом составе. Фотосессия под названием "Океан Эльзы" на природе".
    Вакарчук устроил концерт в Стэнфорде. Видео
    Вакарчук устроил концерт в Стэнфорде 
    04:35 03.12.2017
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    Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
    День Независимости в Харькове
    Харьков: День Независимости совпал с еще тремя важными праздниками
    12:17 24.08.2017
    358День Независимости и взрыв в центре Киева
    Празднование в Харькове отличается городским пикником и проведением выставки вдоль всей набережной города, сообщил специальный корреспондент Юрий Ларин.
    Святослав Вакарчук потерял голос. Видео
    Вакарчук потерял голос на концерте в Полтаве 
    01:50 08.06.2017
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    Лидер "Океана Эльзы" пояснил, что концерт в Полтаве проходит после долгого перерыва. Чтобы хотя бы частично восстановить голос, Святославу Вакарчуку понадобилось около часа.
    Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Архивное фото
    "Океан Эльзы" обвинили в сотрудничестве с российской компанией
    17:17 06.01.2017
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    Автор публикации уточнил, что с ним на связь вышла компания Susy Production, организатор концерта "Океана Эльзы", в которой, по его словам, "приняли во внимание замечания украинского общества и работают над ними".
    Океан Эльзы в Минске посвятил песню Павлу Шеремету
    "Океан Эльзы" в Минске посвятил песню Павлу Шеремету 
    13:19 12.12.2016
    449Годовщина убийства Павла Шеремета
    Во время концерта группы "Океан Эльзы" в Минске лидер группы Святослав Вакарчук посвятил песню журналисту Павлу Шеремету, убитому в этом году в Киеве и который родился в белорусской столице.
    Концерт Океана Эльзы в Киеве
    "Океан Эльзы" установил новый рекорд Украины
    11:49 20.06.2016
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    В 2014 году концерт "океанов" посетили более 70 тысяч человек, а 18 июня выступление в Киеве, по предварительным данным, собрало более 85 тысяч человек. Официальные данные пока не озвучены.
    Концерт Океана Эльзы в Киеве
    Грандиозный концерт "Океана Эльзы" в Киеве 
    14:23 19.06.2016
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    Десятки тысяч поклонников на самой большой площадке в Украине вдоволь насладились как новыми песнями, так и старыми хитами. Концерт продолжался три с половиной часа.
    Концерт Океана Эльзы в Харькове
    Вакарчук в Харькове посвятил песню Надежде Савченко
    04:58 05.06.2016
    1469Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Концерт "Океана Эльзы" в Харькове собрал аншлаг. На него пришли тысячи поклонников группы. Народный депутат Надежда Савченко пришла на концерт с сестрой Верой Савченко.
    Океан Эльзы и многотысячный хор поклонников в Днепропетровске. Видео
    "Океан Эльзы" и многотысячный хор поклонников в Днепропетровске 
    14:01 03.06.2016
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    В минувшую субботу состоялся долгожданный концерт "Океана Эльзы" в Днепропетровске. Он продолжался три часа. В интернете до сих пор продолжают появляться фотографии и видео впечатляющего выступления. Смотрите одно из таких.
    Святослав Вакарчук
    Жительница Днепра пожаловалась на Вакарчука в полицию
    12:57 01.06.2016
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    Концерт "Океана Эльзы" в Днепре длился три часа и закончился довольно поздно. Жительница города была недовольна громкой музыкой и призвала полицию повлиять на группу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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