В сети показали раритетные фото "Океана Эльзы": 22 года спустя

В сети появились уникальные архивные фотокадры культовой украинской группы "Океан Эльзы" в самом первом составе. Фотосессия под названием "Океан Эльзы" на природе".

Фотографии выложил на своей странице в Facebook львовянин Андрей Поляков.

"Продолжаю рубрику "Фото из первых рук". На очереди — фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. "Океан Эльзы" — фотосессия во Львове. (Part 2) 1996г", — написал Поляков.

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Ранее социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой. Социология показала, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оказался в тройке лидеров президентской гонки.