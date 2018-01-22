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    Фотоленты

    В сети показали раритетные фото "Океана Эльзы": 22 года спустя

    (обновлено: )23430
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков
    Группа Океан Эльзы и Святослав Вакарчук. Раритетные фото
    facebook.com/Андрый Поляков

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    В сети появились уникальные архивные фотокадры культовой украинской группы "Океан Эльзы" в самом первом составе. Фотосессия под названием "Океан Эльзы" на природе".

    Фотографии выложил на своей странице в Facebook львовянин Андрей Поляков.

    "Продолжаю рубрику "Фото из первых рук". На очереди — фотопленка от львовского фотографа Вили Фургала. "Океан Эльзы" — фотосессия во Львове. (Part 2) 1996г", — написал Поляков.

    Читайте также: Синдром Вакарчука: пить, петь, президентствовать

    Ранее социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой. Социология показала, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оказался в тройке лидеров президентской гонки.

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