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    Украинское бюро Интерпола МВД Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Виктор Муженко
    Интерпол отказал РФ в международном розыске Муженко
    13:44 19.01.2017
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    Начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя сообщил, что данное решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука.
    Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя
    Дело Януковича. Украинский Интерпол проведет проверку из-за слов Матиоса
    12:17 23.10.2016
    665Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Как заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, официального обращения от военной прокуратуры не было относительно того, что сотрудники Интерпола могут помогать соратникам Януковича.
    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    Бывший зять Черновецкого снят с розыска Интерпола - СМИ
    15:22 02.12.2015
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    Украинское бюро Интерпола сообщило, что Вячеслав Супруненко уже не находится в международном розыске более года. В мае 2014 год розыск был прекращен по просьбе столичной прокуратуры.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД подтверждает задержание депутата Шепелева в РФ и готовит экстрадицию
    19:34 20.03.2015
    360Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Пресс-служба МВД Украины сообщила, что материалы о задержании переданы в генеральную прокуратуру для подготовки необходимых документов по экстрадиции Шепелева.
    Украинские военные близ Артемовска
    Люстрация силовиков: воевать и бороться с криминалом просто некому
    14:36 04.03.2015
    1954Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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