1954

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.