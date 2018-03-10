Начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя сообщил, что данное решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука.
Как заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, официального обращения от военной прокуратуры не было относительно того, что сотрудники Интерпола могут помогать соратникам Януковича.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".