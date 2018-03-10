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    Виталий Сакал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Глава МВД Украины Арсен Аваков
    Аваков назвал причины увольнения Ершова, Чеботаря и Сакала
    14:36 28.05.2015
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    Так, Александр Ершов уволен, потому что не указал в декларации свой дом. Чеботарь, по словам министра, сам себя спровоцировал, Сакал же уволен по закону об очищении власти (люстрации).
    Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Виталий Сакал
    Яценюк принял отставку главного следователя МВД Украины
    11:40 08.05.2015
    534Громкие отставки и назначения в Украине
    Премьер-министр подписал распоряжение об отставке Виталия Сакала, который написал заявление об уходе в конце апреля. Увольнению главного следователя МВД предшествовал скандал с обыском в люстрационном департаменте Минюста.
    Министерство внутренних дел Украины
    Аваков отправил в отставку своего заместителя
    17:39 23.04.2015
    655Громкие отставки и назначения в Украине
    Руководитель главного следственного управления МВД Виталий Сакал подал рапорт об отставке. Ранее его подчиненные провели обыски у работников Министерства юстиции, в том числе у главы люстрационного департамента.
    МВД обыскивает квартиру руководителя люстрационного департамента Минюста
    Обыски в Минюсте: месть люстраторам от МВД?
    18:15 21.04.2015
    433Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Во вторник 21 апреля рабочий день для некоторых сотрудников министерства юстиции Украины начался с общения со следователями МВД. У шести сотрудников департамента люстрации, а также у начальника Татьяны Козаченко, проходят обыски по месту жительства.
    Украинские военные близ Артемовска
    Люстрация силовиков: воевать и бороться с криминалом просто некому
    14:36 04.03.2015
    1954Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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