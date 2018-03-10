Премьер-министр подписал распоряжение об отставке Виталия Сакала, который написал заявление об уходе в конце апреля. Увольнению главного следователя МВД предшествовал скандал с обыском в люстрационном департаменте Минюста.
Руководитель главного следственного управления МВД Виталий Сакал подал рапорт об отставке. Ранее его подчиненные провели обыски у работников Министерства юстиции, в том числе у главы люстрационного департамента.
Во вторник 21 апреля рабочий день для некоторых сотрудников министерства юстиции Украины начался с общения со следователями МВД. У шести сотрудников департамента люстрации, а также у начальника Татьяны Козаченко, проходят обыски по месту жительства.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.
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