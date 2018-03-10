Как заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, официального обращения от военной прокуратуры не было относительно того, что сотрудники Интерпола могут помогать соратникам Януковича.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".