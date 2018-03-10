Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в Киеве в ночь на 21 января 2014 года. Их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лесу под Киевом. Суд арестовал Александра Волкова на два месяца.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но и большие звезды на погонах не защищают от большой чистки. Сотни генералов МО, МВД, СБУ, Госпогранслужбы остались не у дел, с запретом на профессию, а силовые органы - без спецов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.