Во время взрыва бытового газа в квартире на пятом этаже в городе Украинск Донецкой области погибли двое маленьких детей, Генштаб объявил о проведении седьмой волны мобилизации, в Днепровском районе Киева произошли два взрыва.
За последнюю неделю в Украине произошло несколько взрывов бытового газа, в результате которых погибли люди. Ситуацию прокомментировали пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал и эксперт Юрий Корольчук.
По данным прокуратуры Донецкой области, взорвался бытовой газ. В результате чрезвычайного происшествия, произошедшего в Украинске, повреждены стены и окна в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".