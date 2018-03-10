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    Украинск (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Взрыв газа в Украинске: скончалась мать двух ранее погибших детей
    03:41 26.01.2016
    380Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Как пишут СМИ, перед смертью состояние женщины, в чьей квартире произошел взрыв, улучшилось, ее отключили от кислородной маски, она начала слабо разговаривать и даже три минуты смогла посидеть.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Жителям дома в Украинске, поврежденного взрывом, пообещали дать квартиры
    00:22 22.01.2016
    149Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Как заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, все пострадавшие в результате взрыва бытового газа в городе Украинск "получат квартиры для постоянного проживания".
    Украинский солдат. Архивное фото
    Хроника 15 января: седьмая волна мобилизации, обвал гривны, продажа Roshen в РФ
    11:50 16.01.2016
    4719Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Во время взрыва бытового газа в квартире на пятом этаже в городе Украинск Донецкой области погибли двое маленьких детей, Генштаб объявил о проведении седьмой волны мобилизации, в Днепровском районе Киева произошли два взрыва.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Бдительность не вред. Взрывы газа в жилых домах участятся
    09:30 16.01.2016
    910Взрыв в многоэтажке в Украинске
    За последнюю неделю в Украине произошло несколько взрывов бытового газа, в результате которых погибли люди. Ситуацию прокомментировали пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал и эксперт Юрий Корольчук.
    На месте взрыва в Украинске
    Взрыв газа в Украинске не первая трагедия, но показательная – Корольчук
    18:54 15.01.2016
    532Взрыв в многоэтажке в Украинске
    По словам эксперта по энергетическим вопросам Юрия Корольчука, трагедии с газом свидетельствуют о том, что в домах людей холодно, и они пытаются создать для себя более комфортные условия.
    На месте взрыва в Украинске
    Жители дома в Украинске, где произошел взрыв, отселены
    18:38 15.01.2016
    238Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже произошел в пятницу утром, под завалами оказались люди, в том числе дети. В результате погибли два ребенка, еще три человека удалось спасти.
    На месте взрыва в пятиэтажке Украинска Донецкой области
    На месте взрыва в пятиэтажке Украинска 
    17:36 15.01.2016
    561Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Спасатели Донецкой области проводят разбор завалов на месте взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Украинск. Газ взорвался, когда хозяйка одной из квартир зашла на кухню и зажгла спичку.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Взрыв в Украинске: до конца надеялись, что младенец выживет
    15:56 15.01.2016
    589Взрыв в многоэтажке в Украинске
    В результате взрыва в жилом доме в Украинске погибли двое детей. Подробности с места трагедии в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков.
    Взрыв в Украинске и гибель детей: в Нацполиции рассказали подробности ЧП
    Взрыв в Украинске и гибель детей: в Нацполиции рассказали подробности ЧП 
    14:38 15.01.2016
    1116Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Донецкой области Наталья Шиман рассказала подробности взрыва в жилой пятиэтажке в Украинеске.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Разбор завалов на месте взрыва в Украинске 
    14:27 15.01.2016
    401Взрыв в многоэтажке в Украинске
    В пятницу утром произошел взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже в городе Украинск Донецкой области. В результате взрыва погибли двое детей.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Спецкор: подробности взрыва в многоэтажном доме Украинска
    13:29 15.01.2016
    557Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Специальный корреспондент "Комсомольской правды в Украине" Артем Маслаков сообщил детали трагедии, которая произошла в Украинске Донецкой области в эту пятницу.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Взрыв в Украинске: под завалами нашли тело пятимесячного младенца
    13:04 15.01.2016
    850Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Информацию подтвердили в Госслужбе по ЧС и Нацполиции. При разборе завала спасатели нашли погибшего мальчика, во время взрыва 5-месячный ребенок вместе с перекрытием упал с 5 на 4 этаж.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    Последствия смертельного взрыва в пятиэтажке в Украинске 
    12:53 15.01.2016
    441Взрыв в многоэтажке в Украинске
    Ребенок погиб в результате взрыва в квартире в Донецкой области, еще три человека пострадали и одного ищут, сообщила Госслужба Украины по ЧС.
    Взрыв в пятиэтажке в Украинске Донецкой области 15 января 2016
    В Донецкой области в многоэтажке прогремел взрыв, под завалами дети и женщина
    10:36 15.01.2016
    1759Взрыв в многоэтажке в Украинске
    По данным прокуратуры Донецкой области, взорвался бытовой газ. В результате чрезвычайного происшествия, произошедшего в Украинске, повреждены стены и окна в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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