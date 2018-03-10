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    Цюрих (кантон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Цюрих
    В Швейцарии украинца обвиняют в кражах драгоценностей, сигарет и одежды
    17:52 10.11.2017
    112
    Швейцарская полиция обвиняет гражданина Украины в 15 кражах на 220 тысяч франков. Преступник разбивал витрины магазинов, чем нанес ущерб еще на 67 тысяч франков.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Отношения с Блаттером ухудшились, когда он решил переизбираться - Платини
    08:51 29.10.2015
    35Скандал в ФИФА-УЕФА
    Как заявил Платини, ФИФА и УЕФА по своей природе являются антагонистами, и в тот или иной момент между организациями накопились напряженность, трения и соперничество.
    Логотип ФИФА
    Выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года
    14:48 20.10.2015
    38Скандал в ФИФА-УЕФА
    Кандидатуры на пост главы ФИФА выдвинули принц Иордании, глава УЕФА, экс-полузащитник сборной Тринидада и Тобаго и экс-глава Корейской футбольной ассоциации Чон Монджун. Также решение баллотироваться на пост главы организации принял и глава Азиатской футбольной конфедерации.
    Логотип ФИФА
    Руководство ФИФА встретится в четверг со спонсорами, чтобы обсудить реформы
    23:52 18.08.2015
    30Скандал в ФИФА-УЕФА
    Встреча руководства Международной федерации футбола с некоторыми из своих основных спонсоров пройдет в четверг в швейцарском Цюрихе. Основной темой обсуждения станут реформы в организации.
    Народный депутат Украины Игорь Еремеев
    Еремеев умер после попытки врачей вывести его из комы - источник
    22:44 12.08.2015
    1985Смерть нардепа Игоря Еремеева
    Как сообщается, перед кончиной у нардепа стабилизировалось давление, и все другие показатели улучшились. Игорь Еремеев, получивший травму во время верховой езды, находится на лечении в Цюрихе.
    Логотип ФИФА
    Экс-гендиректор МОК стал главой рабочей группы по реформам в ФИФА
    16:59 11.08.2015
    53Скандал в ФИФА-УЕФА
    После коррупционного скандала, разразившегося в июле, было решено создать специальную оперативную группу с названием "Реформы" с нейтральным председателем. Им стал Франсуа Каррар.
    Комик забросал Блаттера на пресс-конференции долларами, Видео
    Комик забросал Блаттера на пресс-конференции долларами 
    17:26 20.07.2015
    431
    Бродкин, одетый в костюм, с пачкой банкнот подошел к столу, за которым сидел Блаттер. Комик сказал, что его перфоманс называется "Взятка за чемпионат мира по футболу 2026 в Северной Корее".
    Саймон Бродкин кидает в Блаттера пачку денег
    Британский комик бросил в президента ФИФА Блаттера денежные купюры
    16:35 20.07.2015
    356
    Саймон Бродкин сорвал пресс-конференцию Йозефа Блаттера, бросив в него пачку купюр. Сразу после этого охрана увела Бродкина из зала.
    Логотип ФИФА
    Конгресс ФИФА, где выберут нового главу федерации, пройдет 26 февраля 2016 года
    16:01 20.07.2015
    47Скандал в ФИФА-УЕФА
    Йозеф Блаттер, который был переизбран в мае на пятый срок главой ФИФА, однако заявил об отставке и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации.
    Посол США при ООН Саманта Пауэр выступила с речью в Киеве
    Представители РФ и США обсудили конституционную реформу и выборы в Украине
    14:06 09.07.2015
    1017Переговоры по Донбассу
    В Цюрихе состоялась встреча Виктории Нуланд и Григория Карасина, которые обсудили ситуацию в Украине. Встреча прошла по договоренности президентов России и США.
    Логотип ФИФА
    FATF: банки уделяли мало внимания изучению финактивности чиновников ФИФА
    22:13 21.06.2015
    48
    Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Йозеф Блаттер. Справка
    21:10 29.05.2015
    253Скандал в ФИФА-УЕФА
    Блаттер в пятницу был переизбран на пятый срок. Его единственный конкурент - принц Иордании Али бин Аль-Хусейн - отказался от продолжения борьбы во втором туре выборов.
    Последний звонок в школе №183 в Киеве
    Фотоитоги 29 мая: последний звонок в Украине и протесты на конгрессе ФИФА 
    21:00 29.05.2015
    506
    Президент Петр Порошенко побывал в школе Славянска, где вручил детям их аттестаты. В свою очередь супруга главы государства посетила киевскую школу №183.
    Президент ФИФА Зепп Блаттер на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета ФИФА в Цюрихе
    Президент ФИФА Блаттер переизбран на пятый срок
    20:19 29.05.2015
    689Скандал в ФИФА-УЕФА
    Блаттер был переизбран на пятый срок после отказа своего единственного конкурента Али бин Аль-Хусейна от продолжения борьбы во втором туре выборов.
    Женщины с флагом Палестины прервали работу конгресса ФИФА. Видео
    Женщины с флагом Палестины прервали работу конгресса ФИФА 
    14:30 29.05.2015
    192Скандал в ФИФА-УЕФА
    Две женщины с палестинским флагом появились в зале, где заседает конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в пятницу, и прервали его работу на несколько секунд.
    Акция протеста сторонников Палестины на конгрессе ФИФА в Цюрихе
    Акция протеста на конгрессе ФИФА 
    13:22 29.05.2015
    655Скандал в ФИФА-УЕФА
    Сторонница автономии Палестины ворвалась в зал заседаний с флагом, ее увели офицеры безопасности. В Швейцарии конгресс ФИФА должен избрать нового главу организации.
    Йозеф Блаттер на конгрессе ФИФА в Цюрихе
    Блаттер признал ответственность за происходящее вокруг и внутри ФИФА
    11:54 29.05.2015
    321Скандал в ФИФА-УЕФА
    Действующий президент футбольной ассоциации заявил, что организация находится на перепутье и ее члены должны сплотиться для движения вперед.
    Открытие конгресса ФИФА в Цюрихе
    Открытие конгресса ФИФА в Цюрихе 
    11:25 29.05.2015
    183Скандал в ФИФА-УЕФА
    Представители 209 национальных футбольных федераций собрались в Швейцарии, чтобы принять участие в выборах президента ФИФА. Два кандидата - это Йозеф Балттер и Али бин Аль-Хусейн.
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Блаттер прибыл на конгресс, где состоятся выборы главы ФИФА
    11:09 29.05.2015
    184Скандал в ФИФА-УЕФА
    Действующий президент футбольной ассоциации приехал в Цюрих, где будет решаться, кто возглавит ФИФА. Оппонент Блаттера - принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Президент ФИФА Блаттер открыл в Цюрихе работу конгресса организации
    18:29 28.05.2015
    100Скандал в ФИФА-УЕФА
    Церемония открытия, которая продлится полтора часа, проходит в "Театре 11" неподалеку от арены "Халленштадион", где в пятницу пройдет конгресс организации, на котором пройдут выборы президента ФИФА.
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