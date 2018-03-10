Кандидатуры на пост главы ФИФА выдвинули принц Иордании, глава УЕФА, экс-полузащитник сборной Тринидада и Тобаго и экс-глава Корейской футбольной ассоциации Чон Монджун. Также решение баллотироваться на пост главы организации принял и глава Азиатской футбольной конфедерации.
Йозеф Блаттер, который был переизбран в мае на пятый срок главой ФИФА, однако заявил об отставке и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации.
Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".