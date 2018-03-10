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    трудоустройство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Украинские трудовые мигранты
    Мифы о ЕС из Львова: уехал в Польшу на заработки – вернулся через месяц
    10:30 26.01.2018
    18123Европа открывает для украинцев свои границы
    После первого дня болели руки, пальцы и даже ногти. Парень уже думал уволиться, но успокоили – со временем привыкнешь. И действительно, привык. Но со временем понял, что выполняет абсолютно механическую работу и перспектив немного.
    Группа людей
    Рынок труда Украины. Работодатели готовы платить, но... некому
    18:54 27.12.2017
    3945
    Вскоре незанятых в Украине станет еще меньше, а уровень безработицы будет снижаться из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны. Но работодателям будет все сложнее найти квалифицированные кадры.
    Украинско-российская граница
    "Спасибо стране-агрессору". Как украинские гастарбайтеры устраиваются в РФ
    16:11 07.12.2017
    6373
    Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции, пишут мировые СМИ. Как российские чиновники делают на этом бизнес и как в реальности выглядит ситуация с украинской трудовой миграцией в России?
    Зарубежные страны. Черногория
    Катастрофа в Черногории: пенсионеров больше, чем работающих
    15:55 08.09.2017
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    Формально в Черногории растет число трудоустроенных, но происходит это исключительно за счет госсектора, то есть сектора, который не участвует в производстве, говорит эксперт.
    Охотничий домик, где жили мигранты из Украины
    В Финляндии пропали 37 трудовых мигрантов из Украины
    02:57 09.08.2017
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    По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    На работу за границу хотят выехать 40% украинцев - Воскобойник
    06:15 14.11.2016
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    Президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сказал в эфире ГС, что, по результатам социологии, 40% украинцев хотели бы устроиться на работу за границей.
    Поиск работы
    Отмена испытательного срока не улучшит положение переселенцев – эксперт
    18:03 18.05.2016
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    Верховная Рада обязала работодателей принимать переселенцев на работу без испытательного срока. Юрист Виталий Дудин считает, что эта мера не поможет переселенцам трудоустроиться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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