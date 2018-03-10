После первого дня болели руки, пальцы и даже ногти. Парень уже думал уволиться, но успокоили – со временем привыкнешь. И действительно, привык. Но со временем понял, что выполняет абсолютно механическую работу и перспектив немного.
Вскоре незанятых в Украине станет еще меньше, а уровень безработицы будет снижаться из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны. Но работодателям будет все сложнее найти квалифицированные кадры.
Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции, пишут мировые СМИ. Как российские чиновники делают на этом бизнес и как в реальности выглядит ситуация с украинской трудовой миграцией в России?
По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".