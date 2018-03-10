Вскоре незанятых в Украине станет еще меньше, а уровень безработицы будет снижаться из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны. Но работодателям будет все сложнее найти квалифицированные кадры.
По информации пресс-службу Государственной службы занятости, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысяч) и составило 312 тысяч.
Первое заседание Кабмина в новом году спровоцировало шумное обсуждение в соцсетях. А все благодаря громким заявлениям премьера Владимира Гройсмана о безработных и о контроле выплаты новых минимальных зарплат. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
Гройсман оскандалился, отказавшись "содержать службу занятости и содержать безработных". Вероятно, премьер не осведомлен, что безработные содержат себя сами, а создать новые рабочие места служба занятости может только за счет расширения собственного штата.
Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" прокомментировал, что при увеличении минимальной зарплаты инфляции не будет, однако увеличится безработица, появятся долги по зарплате в бюджетном секторе и возрастет налоговая нагрузка на малый и средний бизнес.
По официальной статистике, в 2014 году в Украине зафиксирован рост безработицы до 1,8 миллиона человек. Эта статистика не отображает полную картину по безработице, поскольку многие люди в случае увольнения не становятся на учет в центре занятости.
Президент Украины заявил: "Мы танками и бэтээрами бьем по безработице, и тысячи новых рабочих мест, которые были созданы на оборонных предприятиях, — это наш вклад в восстановление промышленного потенциала Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".