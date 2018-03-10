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    безработица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Украина в ТОПе несчастных стран. Инфографика
    Рейтинг самых "несчастных стран". Украина - в лидерах 
    10:34 23.02.2018
    1965Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Украина заняла 7 место в рейтинге самых "несчастных стран" мира, разместившись между Турцией и Испанией. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Группа людей
    Рынок труда Украины. Работодатели готовы платить, но... некому
    18:54 27.12.2017
    3943
    Вскоре незанятых в Украине станет еще меньше, а уровень безработицы будет снижаться из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны. Но работодателям будет все сложнее найти квалифицированные кадры.
    Кошелек. Архивное фото
    Служба занятости сообщает о невиданном сокращении безработицы
    14:14 13.09.2017
    934
    По информации пресс-службу Государственной службы занятости, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысяч) и составило 312 тысяч.
    Чего больше всего боятся украинцы
    Космические цены и пустые карманы. Чего больше всего боятся украинцы 
    09:55 26.08.2017
    1858
    По данным социологов, в первой тройке самых больших страхов украинцев - рост цен, невыплаты заработной платы и пенсий, а также безработица. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Поиск работы
    Госстат сообщает о снижении уровня безработицы в Украине
    19:18 16.06.2017
    101Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тысяч безработных.
    Владимир Гройсман
    Безработица по Гройсману: соцсети о новых заявлениях премьера
    16:46 12.01.2017
    1914Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Первое заседание Кабмина в новом году спровоцировало шумное обсуждение в соцсетях. А все благодаря громким заявлениям премьера Владимира Гройсмана о безработных и о контроле выплаты новых минимальных зарплат. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Поиск работы
    Гройсман, безработные и нахлебники. Ликбез для премьера
    16:23 12.01.2017
    7741Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Гройсман оскандалился, отказавшись "содержать службу занятости и содержать безработных". Вероятно, премьер не осведомлен, что безработные содержат себя сами, а создать новые рабочие места служба занятости может только за счет расширения собственного штата.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Рост безработицы связан с повышением минимальной зарплаты - Пашкина
    06:29 17.12.2016
    1179Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что работодатели боятся, что не смогут гарантировать сотрудникам минималку 3 200 гривен.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский. Архивное фото
    У роста минималки есть обратная сторона: безработица и тенизация - Скаршевский
    18:45 06.11.2016
    1444Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" прокомментировал, что при увеличении минимальной зарплаты инфляции не будет, однако увеличится безработица, появятся долги по зарплате в бюджетном секторе и возрастет налоговая нагрузка на малый и средний бизнес.
    Руслан Бортник
    Безработица в стране составляет не менее 30% - Бортник
    22:31 10.10.2016
    605Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что реальный уровень безработицы достигает уровня 30%.
    Поиск работы
    Безработица в Украине в августе снизилась до 1,3%
    12:13 16.09.2016
    78Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По данным службы статистики, по состоянию на 1 сентября в Украине было зарегистрировано всего 355,7 тыс. безработных. Месяцем ранее в службе занятости зарегистрировались 369,7 тыс. безработных.
    Павел Розенко
    Число стоящих на учете в службе занятости уменьшилось - Розенко
    21:42 11.09.2016
    161Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как отметил Розенко, на учете в службе занятости сегодня около 400 тысяч безработных. В целом количество безработных в цифровом значении - около 1 млн 800 тысяч человек.
    Экономика. Архивное фото
    Рынок труда, как и экономика, сейчас в коме - эксперт
    07:36 21.03.2016
    946Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко в эфире Голоса Столицы сообщила о крайне негативных изменениях на рынке трудовой занятости.
    Юрий Гаврилечко
    Гаврилечко: рост безработицы в ноябре - явление уникальное для Украины
    05:20 19.12.2015
    1512Экономический кризис
    Предприятия "подъедают" все возможные запасы и останавливаются, а экономика продолжает стагнировать, делает вывод эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Эксперт ожидает роста доходов и уменьшения безработицы в Украине в 2018 г
    20:59 12.09.2015
    787Экономический кризис
    По мнению эксперта, экономика Украины начнет расти в 2016 году. "Но, если в 2016 году и будет какой-то рост, то его основная масса украинцев не заметит", - отметил Охрименко.
    Александр Охрименко
    Охрименко: только к 2025 году мы начнем жить, как в 2013-ом
    16:26 12.09.2015
    2189Экономический кризис
    Обещанное правительством повышение социальных стандартов экономист Александр Охрименко называет насмешкой и прогнозирует, что доходы украинцев начнут расти не раньше 2018 года.
    Кошелек. Архивное фото
    С 2000 г в Украине самый высокий уровень безработицы - эксперт
    18:55 06.09.2015
    200Экономический кризис
    По словам эксперта, в 90-х годах в Украине не существовало нормального статистического инструмента для измерения безработицы. "Поэтому мы не знаем, что было в 90-е", - отметил он.
    Женщина просит милостыню в переходе
    В Украине пять миллионов безработных - фонд соцстрахования
    16:23 09.04.2015
    836Ситуация в экономике Украины
    По официальной статистике, в 2014 году в Украине зафиксирован рост безработицы до 1,8 миллиона человек. Эта статистика не отображает полную картину по безработице, поскольку многие люди в случае увольнения не становятся на учет в центре занятости.
    Петр Порошенко
    Порошенко: мы танками и БТРами бьем по безработице
    19:29 04.04.2015
    1115Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Президент Украины заявил: "Мы танками и бэтээрами бьем по безработице, и тысячи новых рабочих мест, которые были созданы на оборонных предприятиях, — это наш вклад в восстановление промышленного потенциала Украины".
    Компьютер. Архивное фото
    Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 278 тыс
    15:52 05.02.2015
    60
    Количество получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 24 января, составило 2,4 миллиона человек, увеличившись на 6 тысяч.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Украина в ТОПе несчастных стран. Инфографика
    Рейтинг самых "несчастных стран". Украина - в лидерах 
    10:34 23.02.2018
    1965
    Украина заняла 7 место в рейтинге самых "несчастных стран" мира, разместившись между Турцией и Испанией. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
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