наверх
10.03.201811:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    гастарбайтеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Deutsche Welle: внимание, ФРГ срочно требуются иностранные работники
    15:29 07.01.2018
    1330Европа открывает для украинцев свои границы
    Экономический подъем в Германии привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров, пишут мировые СМИ. Сможет ли решить страна эту проблему без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины?
    Украинско-российская граница
    "Спасибо стране-агрессору". Как украинские гастарбайтеры устраиваются в РФ
    16:11 07.12.2017
    6373
    Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции, пишут мировые СМИ. Как российские чиновники делают на этом бизнес и как в реальности выглядит ситуация с украинской трудовой миграцией в России?
    Гривны, купюры
    "Живой товар" на экспорт. Украинскую гривну спасут сиделки?
    17:14 17.11.2017
    1109Европа открывает для украинцев свои границы
    Украина превратилась в ведущего мирового поставщика рабочей силы. Ежегодно гастарбайтеры переводят на родину 7 млрд долларов, это почти в 2 раза больше годового объема иностранных инвестиций.
    Сбор урожая капусты
    Латвия бьет тревогу: гастарбайтеры угрожают маленькой нации
    13:07 11.10.2017
    1814
    В Латвии обеспокоены угрозой гастарбайтеров для латышской идентичности, так как приезжие в страну работники даже при всей образованности не обязаны развивать латышскую культуру.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги