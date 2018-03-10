Экономический подъем в Германии привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров, пишут мировые СМИ. Сможет ли решить страна эту проблему без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины?
Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции, пишут мировые СМИ. Как российские чиновники делают на этом бизнес и как в реальности выглядит ситуация с украинской трудовой миграцией в России?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".