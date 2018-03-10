Как и предполагалось ранее, после открытия границ с ЕС украинцы пытаются трудоустроиться на территории европейских стран, приезжая туда как туристы на условиях "безвиза". На рынке нелегального труда зафиксирован значительный всплеск.
Неприятности у заробитчан, которые не имеют рабочих виз, случаются достаточно часто, а шумиха из-за пропавших украинцев в Финляндии – исключение, заявил эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Сколько украинцев едет на работу за границу, станет известно, когда будут обезврежены нелегальные компании по международному трудоустройству, которые отправляют львиную долю людей, считает эксперт по вопросам трудовой миграции Василий Воскобойник.
Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что не следует демонизировать трудовую миграцию из Украины и ожидать, что страна опустеет - львиная доля украинцев намерена вернуться на родину.
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил в эфире ГС, что если из Украины выехало на работу за границу около 5 миллионов человек, примерно столько же выехало из Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".