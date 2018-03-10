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    Василий Воскобойник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    Миллионы трудовых мигрантов из Украины изменят Польшу - эксперт
    15:27 25.11.2017
    8551Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Мигранты из Украины скоро составят 10% населения Польши, поэтому на рынке трудоустройства поляки пытаются хоть как-то навести порядок, считает Василий Воскобойник.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинские нелегалы в Европе: без прав, без денег, без защиты
    13:20 12.08.2017
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    Как и предполагалось ранее, после открытия границ с ЕС украинцы пытаются трудоустроиться на территории европейских стран, приезжая туда как туристы на условиях "безвиза". На рынке нелегального труда зафиксирован значительный всплеск.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото
    Украинские мигранты и черный рынок трудоустройства в ЕС
    08:37 11.08.2017
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    Неприятности у заробитчан, которые не имеют рабочих виз, случаются достаточно часто, а шумиха из-за пропавших украинцев в Финляндии – исключение, заявил эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото
    Воскобойник: 95% украинцев - жертвы мошенников по трудоустройству за рубежом
    10:29 04.08.2017
    718Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Сколько украинцев едет на работу за границу, станет известно, когда будут обезврежены нелегальные компании по международному трудоустройству, которые отправляют львиную долю людей, считает эксперт по вопросам трудовой миграции Василий Воскобойник.
    Украинские трудовые мигранты
    Эксперт о реальной трудовой миграции украинцев
    19:50 30.07.2017
    5409Украина и Россия: визовый вопрос
    Точное количество работающих за границей посчитать невозможно, поскольку отследить чем действительно занимаются трудовые мигранты нельзя, заявил эксперт Василий Воскобойник.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    Воскобойник: Европе не нужны нелегальные трудовые мигранты из Украины
    09:46 31.05.2017
    1125Европа открывает для украинцев свои границы
    Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что не следует демонизировать трудовую миграцию из Украины и ожидать, что страна опустеет - львиная доля украинцев намерена вернуться на родину.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    В поисках работы. Польша все еще в приоритете у украинцев - Воскобойник
    10:07 24.01.2017
    1100Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "ГС" отметил, что Польша в этом году намерена выдать украинцам 1,5 миллиона виз.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    Трудовым мигрантам из Украины рады только в Польше - Воскобойник
    08:15 14.11.2016
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    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил в эфире ГС, что если из Украины выехало на работу за границу около 5 миллионов человек, примерно столько же выехало из Польши.
    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    На работу за границу хотят выехать 40% украинцев - Воскобойник
    06:15 14.11.2016
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    Президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сказал в эфире ГС, что, по результатам социологии, 40% украинцев хотели бы устроиться на работу за границей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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