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    столица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация в Иерусалиме
    Иерусалим признан и сдержан, протестов не планируется
    17:42 08.12.2017
    155Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Ближневосточная хаотизация от Трампа
    10:54 08.12.2017
    452Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Президент США Дональд Трамп все же решился выполнить свое предвыборное обещание и резолюцию Конгресса от 1995 года и дал распоряжение о переносе посольства США в Иерусалим, тем самым де юре признавая этот город столицей Израиля.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Решение Трампа по Иерусалиму: что дальше?
    19:53 07.12.2017
    637Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    По словам эксперта Киевского центра политических исследований и конфликтологии Дениса Кирюхина, логика президента США в том, что, назвав Иерусалим столицей Израиля, он просто признал реальность.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Цыганочка с выходом. Критика Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля
    13:55 07.12.2017
    990Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля вызвало критику целого ряда стран, включая союзников Вашингтона.
    Боевик Исламского государства
    "Столицу" ИГ в Сирии перенесли - СМИ
    18:36 22.04.2017
    492Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщается, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат.
    Киев. Архивное фото
    Столицу Украины предложили перенести из Киева в Шостку - петиция
    18:25 15.05.2016
    3038
    За перенос столицы Украины из Киева в Шостку Сумской области проголосовали только 16 человек из 25 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остался 91 день.
    Египетский флаг
    Египет и ОАЭ договорились о строительстве новой египетской столицы
    06:27 15.03.2015
    307
    Согласно информации, перенос главного города в сторону Суэцкого канала связан с перенаселенностью 20-миллионного Каира, чье население в течение 40 лет вырастет еще вдвое.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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