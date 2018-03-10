Президент США Дональд Трамп все же решился выполнить свое предвыборное обещание и резолюцию Конгресса от 1995 года и дал распоряжение о переносе посольства США в Иерусалим, тем самым де юре признавая этот город столицей Израиля.
Как сообщается, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".