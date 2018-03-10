По словам автора петиции, решение администрации президента о запрете "Вконтакте" несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделения.
Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
По состоянию на вечер 14 июля соответствующая петиция собрала три подписи из 25 тысяч необходимых. Авторы обращения считают, что Надежда Савченко соответствует "всем формальным и неформальным требованиям".
Текст петиции гласит, что правительство должно применить правило, согласно которому, если число проголосовавших за или против выхода из ЕС составило менее 60% при явке ниже 75%, должен быть проведен еще один референдум.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".