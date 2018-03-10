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    петиции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Взятка. Архивное фото
    Украинцы требуют ввести смертную казнь за коррупцию
    18:14 26.11.2017
    539Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Согласно тексту петиции, за 26 лет независимости Украины давно стало понятно, что чиновники не понимают: "Они как воровали, так и будут воровать. А под страхом смерти хищений станет меньше".
    Производство водки
    Украинцы предлагают запретить водку, балалайки и "депортировать медведей"
    22:10 21.05.2017
    1271Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    На сайте петиций президенту Украины появилось предложение о запрете матрешек, водки, пельменей, балалаек, которое собрало 329 голосов. В петиции также сказано - "всех медведей депортировать в Сибирь".
    Вконтакте
    Петиции против запрета российских соцсетей собрали 52 тыс голосов
    15:50 21.05.2017
    1552Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам автора петиции, решение администрации президента о запрете "Вконтакте" несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделения.
    Яндекс
    В Украине хотят запретить "Яндекс"
    18:17 29.04.2017
    1219
    Автор петиции Василий Кужильный считает, что компания "Яндекс" "осуществляет экспансию в Украину" и "представляет угрозу национальной безопасности".
    Меланья Трамп. Архивное фото
    В Нью-Йорке требуют от Меланьи Трамп покинуть город - СМИ
    01:27 04.12.2016
    847Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
    Надежда Савченко
    Порошенко предложили выдвинуть Савченко на пост генсека ООН
    23:44 14.07.2016
    1741Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По состоянию на вечер 14 июля соответствующая петиция собрала три подписи из 25 тысяч необходимых. Авторы обращения считают, что Надежда Савченко соответствует "всем формальным и неформальным требованиям".
    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
    Петиция по повторному референдуму о Brexit набрала 4 млн подписей
    11:24 29.06.2016
    218Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Текст петиции гласит, что правительство должно применить правило, согласно которому, если число проголосовавших за или против выхода из ЕС составило менее 60% при явке ниже 75%, должен быть проведен еще один референдум.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко призвали вернуть Украине ядерный статус
    21:30 30.05.2016
    856
    Петиция зарегистрирована на сайте главы государства в понедельник и собрала четыре голоса из 25 тысяч. Процесс сбора подписей будет длиться 92 дня.
    Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки в Киеве
    Появилась петиция о переименовании российских театров в Украине
    18:05 30.05.2016
    372
    Две соответствующие петиции зарегистрированы на сайте президента 30 мая. Они набрали по три голоса из 25 тысяч. Процесс сбора подписей будет длиться 92 дня.
    Занятия по боевой подготовке мобилизованных военнослужащих в Николаевской области
    Порошенко призвали немедленно провести седьмую волну мобилизации
    17:52 30.05.2016
    19338Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Соответствующая петиция опубликована на сайте главы государства 30 мая. В обращении говорится, что в связи со скорым увольнением "мобилизованных 5-6 волны в ВСУ образуется кадровый голод".
    Производственные мощности корпорации Roshen
    Появилась петиция о запрете продукции Roshen
    15:33 23.05.2016
    1964
    Петиция, зарегистрированная в понедельник, собрала пока только один голос из 25 тысяч. Автор обращения отметил, что в Украине продают изделия торговой марки Roshen, которые изготавливаются в России.
    Оружие. Архивное фото
    Зарегистрирована петиция о свободном владении оружия в Украине
    10:03 23.05.2016
    1871Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Петиция собрала 37 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения ее главой государства. Ранее уже была размещена петиция о предоставлении гражданам Украины права на свободное владение оружием.
    Киев. Архивное фото
    Столицу Украины предложили перенести из Киева в Шостку - петиция
    18:25 15.05.2016
    3038
    За перенос столицы Украины из Киева в Шостку Сумской области проголосовали только 16 человек из 25 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остался 91 день.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко предложили исключить русский язык из школьной программы
    16:15 10.05.2016
    1849
    Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента. Под обращением подписались 8 человек из необходимых 25 тысяч для рассмотрения ее главой государства.
    Газоизмерительная станция. Архивное фото
    На сайте Порошенко появилась петиция о запрете газа
    23:03 05.05.2016
    9414
    На момент публикации материала обращение поддержали восемь человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, ее должны подписать 25 тысяч человек за 92 дня.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Порошенко предлагают вернуть социальную цену на газ - петиция
    19:37 30.04.2016
    10476Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Согласно петиции, зарегистрированной на сайте президента Украины, субсидии не в состоянии компенсировать огромные затраты на отопление по новым тарифам Кабмина.
    Петр Порошенко
    Появилась петиция к Порошенко о выводе из строя энергомоста в Крым
    13:18 20.04.2016
    1169
    Автор петиции к президенту предложил новый способ незаметного выведения из строя электрического подводного кабеля, прокладываемого по дну Керченского пролива.
    Майдан Незалежности
    Появилась петиция о переименовании Украины в Киевскую Русь
    13:15 31.03.2016
    1423
    Предложение появилось на сайте главы государства в среду. На момент публикации оно набрало 182 голоса. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тысяч голосов.
    Надежда Савченко в суде. 9 марта 2016 года
    Порошенко предлагают назначить Савченко генпрокурором - петиция
    15:10 13.03.2016
    946Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В петиции предлагается назначить генеральным прокурором Украины Надежду Савченко после освобождения "за проявленное мужество, героизм и преданность Украине".
    Петр Порошенко
    Порошенко ответил на петицию о лишении гражданства за сепаратизм
    14:42 14.12.2015
    2064
    Президент отметил, что анализ действующего законодательства "пока свидетельствует об отсутствии правовых оснований для лишения гражданства за совершение посягательства на территориальную целостность".
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    19:15 09.03.2018
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