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Тег
Шостка
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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В Сумской области полиция задержала насильника двух 15-летних девушек
11:19 15.01.2018
411
Криминальные войны в Украине
По словам первого заместителя начальника Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, в Шостке Сумской области задержан местный житель, который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек.
Число пострадавших от взрыва на заправке в Шостке возросло
18:18 10.01.2018
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в ГСЧС отметили, что кроме оператора газозаправочной станции, который получил травмы, в лечебное учреждение обратились еще двое мужчин, которые пострадали от взрыва.
В Сумской области произошла массовая драка в колонии, есть жертвы
22:23 22.06.2017
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Драка между заключенными произошла рано утром в четверг. В ходе столкновений погиб один заключенный, который должен был в декабре освободиться. Открыто уголовное производство.
В Шостке зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
17:18 18.07.2016
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Зарегистрирована гибель трех свиней. В очаге заболевания проводятся меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. С начала года в Украине зафиксированы 14 аналогичных случаев.
Столицу Украины предложили перенести из Киева в Шостку - петиция
18:25 15.05.2016
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За перенос столицы Украины из Киева в Шостку Сумской области проголосовали только 16 человек из 25 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остался 91 день.
Милиция изъяла свыше 30 кг взрывчатки в Сумской области
20:01 24.06.2014
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Сотрудники МВД изъяли у двух жителей города Шостка Сумской области более 30 килограмм взрывоопасного вещества гексоген, которые могли быть использованы для диверсий.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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