наверх
10.03.201811:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Шостка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Наручники
    В Сумской области полиция задержала насильника двух 15-летних девушек
    11:19 15.01.2018
    411Криминальные войны в Украине
    По словам первого заместителя начальника Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, в Шостке Сумской области задержан местный житель, который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек.
    Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области
    Число пострадавших от взрыва на заправке в Шостке возросло
    18:18 10.01.2018
    267
    в ГСЧС отметили, что кроме оператора газозаправочной станции, который получил травмы, в лечебное учреждение обратились еще двое мужчин, которые пострадали от взрыва.
    Шосткинская исправительная колония №66. Архивное фото
    В Сумской области произошла массовая драка в колонии, есть жертвы
    22:23 22.06.2017
    432
    Драка между заключенными произошла рано утром в четверг. В ходе столкновений погиб один заключенный, который должен был в декабре освободиться. Открыто уголовное производство.
    Свиньи
    В Шостке зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
    17:18 18.07.2016
    235
    Зарегистрирована гибель трех свиней. В очаге заболевания проводятся меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. С начала года в Украине зафиксированы 14 аналогичных случаев.
    Киев. Архивное фото
    Столицу Украины предложили перенести из Киева в Шостку - петиция
    18:25 15.05.2016
    3038
    За перенос столицы Украины из Киева в Шостку Сумской области проголосовали только 16 человек из 25 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остался 91 день.
    Взрывоопасное вещество гексоген, смешанный с алюминием
    Милиция изъяла свыше 30 кг взрывчатки в Сумской области
    20:01 24.06.2014
    285
    Сотрудники МВД изъяли у двух жителей города Шостка Сумской области более 30 килограмм взрывоопасного вещества гексоген, которые могли быть использованы для диверсий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги