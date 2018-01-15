В Сумской области полиция задержала насильника двух 15-летних девушек

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В городе Шостка Сумской области полиция задержала молодого человека, который изнасиловал в своем доме двух 15-летних девушек, сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Украины — глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Уже сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек", — написал Аброськин.

По словам первого замначальника Нацполиции, уже в ближайшее время Верховная Рада примет законы, которые будут защищать детей от педофилов и насильников.

"Усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов — эти вопросы являются крайне актуальными и требуют срочного реагирования", — добавил замначальника полиции.

Ранее Аброськин выступил за введение открытого реестра педофилов и повышение ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.