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    В Сумской области полиция задержала насильника двух 15-летних девушек

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (151)

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    По словам первого заместителя начальника Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, в Шостке Сумской области задержан местный житель, который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В городе Шостка Сумской области полиция задержала молодого человека, который изнасиловал в своем доме двух 15-летних девушек, сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Украины — глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    "Уже сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек", — написал Аброськин.

    По словам первого замначальника Нацполиции, уже в ближайшее время Верховная Рада примет законы, которые будут защищать детей от педофилов и насильников.

    "Усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов — эти вопросы являются крайне актуальными и требуют срочного реагирования", — добавил замначальника полиции.

    Ранее Аброськин выступил за введение открытого реестра педофилов и повышение ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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