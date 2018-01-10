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    Число пострадавших от взрыва на заправке в Шостке возросло

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    в ГСЧС отметили, что кроме оператора газозаправочной станции, который получил травмы, в лечебное учреждение обратились еще двое мужчин, которые пострадали от взрыва.
    Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области
    пресс-служба полиции Сумской области в Facebook

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в городе Шостка Сумской области возросло до трех, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

    Ранее полиция сообщала о произошедшем в среду утром взрыве на газозаправочной станции, в результате чего пострадали два человека.

    "По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet с газобаллонным оборудованием заправлялся работником станции, и в это время взорвался баллон. В салоне транспортного средства ни водителя, ни пассажиров не было. Оператор газозаправочной станции получил травмы и был госпитализирован. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще двое мужчин, которые пострадали от взрыва", — говорится в сообщении госслужбы.

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