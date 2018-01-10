Число пострадавших от взрыва на заправке в Шостке возросло

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в городе Шостка Сумской области возросло до трех, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

Ранее полиция сообщала о произошедшем в среду утром взрыве на газозаправочной станции, в результате чего пострадали два человека.

"По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet с газобаллонным оборудованием заправлялся работником станции, и в это время взорвался баллон. В салоне транспортного средства ни водителя, ни пассажиров не было. Оператор газозаправочной станции получил травмы и был госпитализирован. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще двое мужчин, которые пострадали от взрыва", — говорится в сообщении госслужбы.