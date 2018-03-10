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    шииты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Шиитские бойцы в Ираке с захваченным флагом Исламского государства
    МИД Саудовской Аравии обвинил шиитское ополчение в массовых убийствах
    01:11 27.12.2016
    140Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейры, "народное ополчение" - конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом.
    Ирак. Архивное фото
    Трех американцев в Багдаде похитили повстанцы-шииты
    21:58 19.01.2016
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    Похищенные работали в компании, работающей в багдадском аэропорту, двое из них имеют двойное гражданство США и Ирака. США не верят в причастность Тегерана к похищению и в то, что американцы могут находиться в Иране.
    Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: разыгрывать конфессиональную карту в Сирии взрывоопасно
    13:56 09.12.2015
    140Сирия: военное противостояние.
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, "мы по-прежнему убеждены в том, что, только пробуждая мусульман к объединению, к преодолению своих внутриконфессиональных противоречий, можно обеспечить устойчивый и долгосрочный мир".
    Антиправительственные протесты в Бахрейне
    Антиправительственные протесты в Бахрейне 
    23:45 20.10.2015
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    В Бахрейне вспыхнули столкновения представителей шиитской общины с полицией. Жителей деревни Карзакан возмутило то, что представители властей во время Ашуры начали демонтировать различные религиозные украшения в поселении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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