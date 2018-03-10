По словам главы МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейры, "народное ополчение" - конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом.
Похищенные работали в компании, работающей в багдадском аэропорту, двое из них имеют двойное гражданство США и Ирака. США не верят в причастность Тегерана к похищению и в то, что американцы могут находиться в Иране.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, "мы по-прежнему убеждены в том, что, только пробуждая мусульман к объединению, к преодолению своих внутриконфессиональных противоречий, можно обеспечить устойчивый и долгосрочный мир".
В Бахрейне вспыхнули столкновения представителей шиитской общины с полицией. Жителей деревни Карзакан возмутило то, что представители властей во время Ашуры начали демонтировать различные религиозные украшения в поселении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".