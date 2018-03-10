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    ополчение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Шиитские бойцы в Ираке с захваченным флагом Исламского государства
    МИД Саудовской Аравии обвинил шиитское ополчение в массовых убийствах
    01:11 27.12.2016
    140Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейры, "народное ополчение" - конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом.
    Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
    На Пасху ополченцы соблюдали "режим тишины" - силовики
    19:31 01.05.2016
    770Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно информации пресс-центра АТО, накануне Пасхи местным жителям доставили тонны гуманитарных грузов, были выполнены работы по восстановлению многих объектов инфраструктуры.
    Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
    Ополченцы обстреляли Марьинку и Широкино - штаб АТО
    19:06 10.04.2016
    575Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, около 8:00 огневые удары из минометов калибра 82 миллиметра ополченцы применили один раз по силовикам в Авдеевке, а с 17 по 18 часов - два раза в Широкино.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак прокомментировал выход ополченцев из Широкино
    16:13 27.02.2016
    1584Донбасс: мир или война.
    Как отметил в субботу в Харькове в комментарии журналистам министр обороны Украины Степан Полторак, украинские военнослужащие будут выполнять Минские соглашения.
    Ополченец в районе Луганска
    Ополченцы применили почти весь арсенал оружия - штаб АТО
    20:06 14.02.2016
    653Донбасс: мир или война.
    Согласно информации пресс-центра АТО, под огнем оказались укрепления в населенных пунктах Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Новгородское, Опытное, Пески и на шахте Бутовка.
    Представители ДНР на линии разграничения
    В Стаханове ополченцы организовали бизнес на боевых дежурствах - ГУР МО
    16:06 14.02.2016
    634Донбасс: мир или война.
    Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за взятку переводят в тыловые подразделения личный состав, который не желает проходить службу на передовых позициях.
    Ноутбук
    Армия США создает "кибер-ополчение"
    03:54 30.01.2016
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    По словам главы Кибернетического командования ВС США Эдварда Кардона, его департамент вместе с Национальной гвардией и резервными силами ищет способ, как набирать и мобилизовать кибер-ополчение, и как им управлять.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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