По словам главы МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейры, "народное ополчение" - конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом.
По словам главы Кибернетического командования ВС США Эдварда Кардона, его департамент вместе с Национальной гвардией и резервными силами ищет способ, как набирать и мобилизовать кибер-ополчение, и как им управлять.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".