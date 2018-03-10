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    перестановки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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