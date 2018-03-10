Новый Генпрокурор Юрий Луценко приступил к реформам ГПУ. На днях было объявлено о ликвидации управления, проводившего допросы следователей по делам Майдана и кадровых перестановках в ГПУ. Как отреагировали на такую деятельность в соцсетях?
Совещание посвящено выполнению условий третьего энергетического пакета, а именно – разделение транспортировки, добычи и потребления. Позиция "Нафтогаза", чтобы добыча, транспортировка – все находилось в компании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".