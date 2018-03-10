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    совещания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Подальше от Киева. Порошенко уехал совещаться в Авдеевку 
    02:13 23.10.2017
    1125Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В ходе рабочей поездки в Авдеевку президент Петр Порошенко пообщался с военнослужащими и жителями города. Президент подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.
    Заседание в Генеральной прокуратуре Украины
    Новая метла. Луценко в ГПУ – что пишут соцсети
    17:42 23.05.2016
    735Дело Новинского. Прикосновенен
    Новый Генпрокурор Юрий Луценко приступил к реформам ГПУ. На днях было объявлено о ликвидации управления, проводившего допросы следователей по делам Майдана и кадровых перестановках в ГПУ. Как отреагировали на такую деятельность в соцсетях?
    Нафтогаз Украины
    В Кабмине идет совещание по формату существования "Нафтогаза" - министр
    13:49 23.04.2016
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    Совещание посвящено выполнению условий третьего энергетического пакета, а именно – разделение транспортировки, добычи и потребления. Позиция "Нафтогаза", чтобы добыча, транспортировка – все находилось в компании.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Минэнерго проведет в понедельник совещание по тарифам для населения
    07:58 18.04.2016
    1054Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Как отмечается, приглашена экспертная среда, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, а также представители НАК "Нафтогаз Украины".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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