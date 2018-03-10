Испанцы считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают представление, во время которого всадники прыгают через огромные костры.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Испанцы считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают представление, во время которого всадники прыгают через огромные костры.