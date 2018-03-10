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    лошади

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь. Видео
    В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь (18+) 
    16:02 15.01.2018
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    В Китае в цирке провинции Хэбэй лошадь атаковали дрессированный тигр и львица. Инцидент попал на видео, после чего появился в сети.
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    Чудо генетики. В США вывели лошадь - копию персонажа мультфильма 
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    В США вывели лошадь, похожую на скакуна из мультика компании Disney: с искривленной мордой и большими ноздрями и глазами. Ветеринары бьют тревогу, считая, что у животного начнутся проблемы с дыханием.
    Празднование Дня Святого Антония в Испании
    Празднование Дня Святого Антония в Испании 
    06:21 22.01.2017
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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