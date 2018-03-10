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    львы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Львица приютила маленькую антилопу
    Инстинкт материнства победил закон джунглей: львица приютила антилопу 
    15:27 20.02.2018
    792
    Американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото в национальном парке Etosha National Park львицу, которая приютила детеныша антилопы.
    Туристы в Кении стали свидетелями охоты львов на буйволов. Видео
    Туристы в Кении стали свидетелями охоты львов на буйволов (18+) 
    01:42 28.01.2018
    525
    В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
    В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь. Видео
    В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь (18+) 
    16:02 15.01.2018
    695
    В Китае в цирке провинции Хэбэй лошадь атаковали дрессированный тигр и львица. Инцидент попал на видео, после чего появился в сети.
    Лев. Архивное фото
    Во Львовской области лев напал на двух мужчин
    15:27 29.06.2016
    718
    Инцидент произошел в понедельник. По данным правоохранителей, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения; они пренебрегли правилами безопасности и поведения на территории зверинца.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Львица приютила маленькую антилопу
    Инстинкт материнства победил закон джунглей: львица приютила антилопу 
    15:27 20.02.2018
    792
    Американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото в национальном парке Etosha National Park львицу, которая приютила детеныша антилопы.
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