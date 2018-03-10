В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.