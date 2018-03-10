В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.