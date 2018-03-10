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В воскресенье, 18 октября, в Киеве прошла церемония открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень". В кинотеатре восстановлены два больших кинозала на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест.