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    кинотеатры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра
    В Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра 
    14:39 18.04.2017
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    В Калининском районе Донецка произошел пожар в здании бывшего кинотеатра "Донецк". Внутри здания было найдено тело мужчины. О других пострадавших не сообщается.
    В Одессе загорелся кинотеатр
    В Одессе загорелся кинотеатр
    21:04 02.01.2016
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    Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
    Открытие кинотеатра Жовтень
    Открытие восстановленного кинотеатра "Жовтень" в Киеве 
    21:55 18.10.2015
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    В воскресенье, 18 октября, в Киеве прошла церемония открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень". В кинотеатре восстановлены два больших кинозала на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест.
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр Жовтень
    Обновленный кинотеатр "Жовтень" 
    17:24 18.10.2015
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    В воскресенье прошла церемония открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень". В кинотеатре восстановлены два больших кинозала на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест.
    Кинотеатр Жовтень
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр "Жовтень"
    16:20 18.10.2015
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    В церемонии открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень" в воскресенье, 18 октября, принял участие мэр Киева Виталий Кличко и директор кинотеатра Людмила Горделадзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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