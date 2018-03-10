В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте. 20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
Пока форвард забивал мячи в Реджо-нель-Эмилии, в его дом в Риме забрались воры. Шум разбудил жену Джеко, и она, испугавшись, вызвала полицию. Злоумышленники успели украсть несколько дизайнерских сумок и 500 евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.