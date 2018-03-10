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    грабители

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды. Видео
    В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды 
    17:50 03.03.2018
    91
    В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
    Криптовалюта биткойн
    В Харькове у дизайнера грабители вымогали 15 биткоинов
    11:33 15.01.2018
    311Криминальные войны в Украине
    В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте. 20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
    В Одессе прощалась с убитым фельдшером колонна из неотложек. Видео
    В Одессе прощалась с убитым фельдшером колонна из неотложек 
    21:00 03.01.2018
    1081
    В Одессе проводили в последний путь фельдшера скорой помощи Андрея Овчинникова, убитого накануне Нового года группой грабителей на поселке Котовского.
    Грабитель клиентов Ощадбанка
    В Одессе полиция поймала бандита, который грабил клиентов "Ощадбанка"
    10:42 21.12.2017
    241
    По информации источников в прокуратуре, задержанный совершил несколько нападений на кредитные заведения сети "Швидко Гроші", а также грабил людей, выходивших из отделений "Ощадбанка".
    Эдин Джеко
    Грабители вломились в дом футболиста "Ромы" Джеко
    15:42 28.10.2016
    99
    Пока форвард забивал мячи в Реджо-нель-Эмилии, в его дом в Риме забрались воры. Шум разбудил жену Джеко, и она, испугавшись, вызвала полицию. Злоумышленники успели украсть несколько дизайнерских сумок и 500 евро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды. Видео
    В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды 
    17:50 03.03.2018
    91
    В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
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