Пока форвард забивал мячи в Реджо-нель-Эмилии, в его дом в Риме забрались воры. Шум разбудил жену Джеко, и она, испугавшись, вызвала полицию. Злоумышленники успели украсть несколько дизайнерских сумок и 500 евро.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.