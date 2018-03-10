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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер
    Биография первого миллиардера в истории Дэвида Рокфеллера. Справка
    18:46 20.03.2017
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    На протяжении многих лет Дэвид Рокфеллер был одной из ключевых фигур в создании и работе международных неправительственных организаций, оставивших заметный след в мировой политике. Семья финансировала важные международные проекты.
    Порошенко рассказал студентам о том, как участвовал в боевых действиях. Видео
    Порошенко сообщил, что участвовал в боевых действия 
    02:48 07.10.2016
    4225Два года президентства Порошенко
    Президент Петр Порошенко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского провел встречу со студентами - историками. Отвечая на вопрос студента, президент посоветовал ему после вуза провести год в АТО.
    Виктор Шокин
    Биография Виктора Шокина. Справка
    22:30 03.04.2016
    580Праздничное заявление Луценко
    В воскресенье, 3 апреля 2016 года, президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Виктора Шокина.
    Борис Грызлов
    Биография Бориса Грызлова. Справка
    16:23 26.12.2015
    1243Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Борис Грызлов - постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Имеет государственные награды, среди них: орден Почета (2000), ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2005, 2008).
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко. Справка
    05:59 26.09.2015
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    Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области Украины. Порошенко входит в число самых богатых украинцев.
    Мария Гайдар
    Мария Гайдар. Справка
    22:53 19.07.2015
    1473Саакашвили в Одессе
    Мария Гайдар назначена заместителем главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. По словам Гайдар, она не согласна с политикой РФ по украинскому вопросу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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