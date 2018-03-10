На протяжении многих лет Дэвид Рокфеллер был одной из ключевых фигур в создании и работе международных неправительственных организаций, оставивших заметный след в мировой политике. Семья финансировала важные международные проекты.
Президент Петр Порошенко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского провел встречу со студентами - историками. Отвечая на вопрос студента, президент посоветовал ему после вуза провести год в АТО.
Борис Грызлов - постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Имеет государственные награды, среди них: орден Почета (2000), ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2005, 2008).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".